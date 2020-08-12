Магнитная буря нанесет 13 августа 2020 мучительный удар по метеозависимым людям: буря продлится двое суток

Магнитные бури в августе 2020 будут не слишком сильными, но зато весьма многочисленными. В какие дни в августе 2020 года ожидаются магнитные бури и как их пережить, сообщает Главред.
Магнитные бури в августе 2020 – даты, когда ждать
Месяц сразу же начнется с метеоудара. Бури были 1 и 10 августа. Ближайшая буря нагрянет через 24 часа и продлится двое суток.
Магнитная буря 13 и 14 августа 2020 будет довольно слабой. В это время на головокружения, головные боли и мигрени будут жаловаться лишь метеочувствительные люди.
А вот магнитная буря 21 и 22 августа 2020 будет уже сильной. Так совпало, что это будет еще и период аномальной жары, из-за чего симптомы магнитной бури (мигрень, тахикардия, боль в суставах, скачки настроения и проблемы со сном) только усугубятся. В эти дни жизненно необходимо соблюдать питьевой режим, не отказывать своему организму в здоровом сне и полноценном отдыхе.
Магнитная буря 29 августа 2020 завершит череду метеоударов этого лета. Она принесет с собой упадок сил, головные боли (вплоть до мигреней), обострение психических состояний и хронических болезней, а также проблемы со сном. Вместо активного спорта (особенно кардионагрузок) в это время лучше заняться йогой или медитацией. Дневные прогулки заменить утренними или вечерними променадами.
Как защитить себя от магнитных бурь
- Во время прогулок стоит избегать нахождения на открытом солнце и больше дышать животом (то есть при ходьбе еще и делать дыхательные упражнения).
- Нельзя отказываться от зарядки по утрам: даже несколько простых упражнений снижают стресс и улучшают кровообращение. А это – отличная профилактика погодной зависимости.
- В дни метеоудара лучше воздержаться от физических нагрузок.
-
Постарайтесь исключить алкоголь и никотин.
-
Обеспечьте себе полноценный здоровый сон.
-
Пейте больше жидкости.
-
Кофе лучше заменить на зеленый чай, который богат антиоксидантами.
-
Не употребляйте тяжелую пищу.
-
При нервозности и бессоннице можно принять травяные настои, например, эвкалипта, мелиссы, валерианы или сок алоэ.
-
Метеозависимым лучше иметь под рукой лекарства «экстренного реагирования», одобренные врачом.