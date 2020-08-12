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Магнитная буря нанесет 13 августа 2020 мучительный удар по метеозависимым людям: буря продлится двое суток

10:26 12.08.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Метеозависимым лучше иметь под рукой лекарства «экстренного реагирования», одобренные врачом. Узнай даты бурь на август.

Магнитная буря нанесет 13 августа 2020 мучительный удар по метеозависимым людям: буря продлится двое суток
Август 2020 богат на магнитные бури

Магнитные бури в августе 2020 будут не слишком сильными, но зато весьма многочисленными. В какие дни в августе 2020 года ожидаются магнитные бури и как их пережить, сообщает Главред.

Магнитные бури в августе 2020 – даты, когда ждать

Месяц сразу же начнется с метеоудара. Бури были 1 и 10 августа.  Ближайшая буря нагрянет через 24 часа и продлится двое суток.

Магнитная буря 13 и 14 августа 2020 будет довольно слабой. В это время на головокружения, головные боли и мигрени будут жаловаться лишь метеочувствительные люди.

А вот магнитная буря 21 и 22 августа 2020 будет уже сильной. Так совпало, что это будет еще и период аномальной жары, из-за чего симптомы магнитной бури (мигрень, тахикардия, боль в суставах, скачки настроения и проблемы со сном) только усугубятся. В эти дни жизненно необходимо соблюдать питьевой режим, не отказывать своему организму в здоровом сне и полноценном отдыхе.

Магнитная буря 29 августа 2020 завершит череду метеоударов этого лета. Она принесет с собой упадок сил, головные боли (вплоть до мигреней), обострение психических состояний и хронических болезней, а также проблемы со сном. Вместо активного спорта (особенно кардионагрузок) в это время лучше заняться йогой или медитацией. Дневные прогулки заменить утренними или вечерними променадами.

Как защитить себя от магнитных бурь

  • Во время прогулок стоит избегать нахождения на открытом солнце и больше дышать животом (то есть при ходьбе еще и делать дыхательные упражнения).
  • Нельзя отказываться от зарядки по утрам: даже несколько простых упражнений снижают стресс и улучшают кровообращение. А это – отличная профилактика погодной зависимости.
  • В дни метеоудара лучше воздержаться от физических нагрузок.

  • Постарайтесь исключить алкоголь и никотин.

  • Обеспечьте себе полноценный здоровый сон.

  • Пейте больше жидкости.

  • Кофе лучше заменить на зеленый чай, который богат антиоксидантами.

  • Не употребляйте тяжелую пищу.

  • При нервозности и бессоннице можно принять травяные настои, например, эвкалипта, мелиссы, валерианы или сок алоэ.

  • Метеозависимым лучше иметь под рукой лекарства «экстренного реагирования», одобренные врачом.

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