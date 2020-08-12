Кто рискует попасть первым под увольнение, узнайте "опасные" профессии

При этом всего в стране в ближайшее время могут попасть под сокращение меньше 1% от всех работающих по найму, говорят чиновники.

Минтруд назвал сферы с наивысшим риском увольнений

Больше всего граждан под риском увольнения трудятся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минтруда. При этом всего в стране в ближайшее время могут попасть под сокращение меньше 1% от всех работающих по найму, говорят чиновники. По мнению некоторых экспертов, потерять работу рискует в разы большее количество людей.

Курс на восстановление

Сферы, где риск потерять работу выше, чиновники назвали, опираясь на данные периода карантинных мер. В пресс-службе Минтруда также сообщили, что в наименьшей степени пострадали такие отрасли, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, металлургия. Соответственно, в этих сферах возможны минимальное число сокращений или их отсутствие.

Сейчас общее число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от работающих граждан, сказали «Известиям» в министерстве. Трудятся по найму в стране 54,3 млн человек — соответственно, речь примерно о 217 тыс. работников.

В Минтруде отметили, что в число планируемых к увольнению попадают не только граждане, теряющие работу в связи с сокращением штата или ликвидацией должности. Этот показатель учитывает еще и сотрудников, которые попадают под технические сокращения: например, переименование отдела или департамента ведет за собой «увольнение» сотрудников отдела с прежним названием и прием на работу тех же сотрудников в отдел с новым названием.

Год назад под риском увольнений было вчетверо больше людей — 1,6% работающих, добавили в Минтруде. Но значительное число из них как раз попадали под технические сокращения — тогда компании были значительно более активны в плане административных преобразований, уточнили в ведомстве.

В целом российский рынок труда постепенно выходит из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, заявили в министерстве. Так, в июле количество принятых на работу впервые с начала пандемии превысило численность уволенных граждан.

При этом в службах занятости на начало августа зарегистрировано 3,3 млн безработных, год назад их численность составляла только 0,7 млн человек, сообщили в Минтруде. Свыше 40% граждан, состоящих на учете, не работали официально длительное время или не работали по найму никогда, уточнили в ведомстве.

Неучтенные риски

Компании обязаны за два месяца предупреждать службы занятости о том, что планируют сокращения, напомнил проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Собственно, на основании этих данных Минтруд и может оценивать, сколько людей находятся под риском увольнения.

— Проблема в том, что сведения подает только крупный бизнес, а средний и малый — нет. А именно небольшие предприятия больше страдают от кризиса и чаще вынуждены сокращать штат. По примерным оценкам, в зоне риска увольнения находятся дополнительно еще около 500 тыс. человек, — сказал эксперт.

Впрочем, люди могут и не потерять работу, если в стране вырастут темпы восстановления экономики, уточнил Александр Сафонов.

Очевидно, что данные Минтруда о предполагаемых сокращениях не могут быть достоверными на 100%, согласен вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов. В кризис многие компании в принципе предпочитают не проводить сокращения по всем правилам, а расставаться с сотрудниками по соглашению сторон, сообщил он. При процедуре сокращения нужно предупредить работника за два месяца, перечислить выходное пособие и до четырех месяцев платить среднюю зарплату, если он не найдет новое место. По соглашению сторон же, как правило, выплачивается выходное пособие и две зарплаты, а дата увольнения обычно назначается через неделю-две, рассказал Федор Прокопов. Кроме того, возможны ситуации, когда сотрудника заставляют написать заявление об уходе по собственному желанию, угрожая уволить по статье. Разумеется, все эти случаи не могут попасть в официальную статистику об ожидаемых сокращениях, резюмировал специалист.

Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщали ранее «Известия». Это означает, что число зарегистрированных на бирже труда граждан должно сократиться до 0,7 млн человек, то есть больше чем в четыре раза. Впрочем, перед чиновниками стоит менее амбициозная задача, если опираться не на так называемую регистрируемую безработицу (учитывает только людей, официально вставших на учет в органах службы занятости населения), а на показатель, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ). Он учитывает граждан, которые сейчас не трудятся, но активно ищут место и готовы оперативно приступить к новым обязанностям (при этом эти люди могут быть официально не зарегистрированы на бирже труда). По итогам июня доля незанятых граждан по методологии МОТ составила 6,2%, а в докризисном феврале была 4,6%, свидетельствуют данные Росстата.

В начале лета о планах сократить персонал сообщали больше трети российских компаний. В среднем речь шла об оптимизации штата на 16%. При этом на момент опроса сокращения уже прошли в 45% компаний. В среднем фирмы расставались с пятой частью сотрудников.

Источник: Известия