Вспышку чумы обнаружили в двух районах Тувы

В приграничных районах региона от чумы уже привили 623 ребенка и почти 2,5 тыс. взрослых.

В двух районах Тувы выявили распространение возбудителя чумы

Распространение возбудителя чумы выявлено на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского районов Тувы, граничащих с Монголией. Об этом во вторник сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее в соседней Монголии было зарегистрировано несколько случаев заражения бубонной чумой, 14 июля сообщалось о смерти 15-летнего подростка из аймака (провинции) Говь-Алтай на юго-западе страны. По данным монгольским властей, за несколько дней до этого молодой человек вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана, часто являющегося переносчиком чумы.

"Выявлено широкое распространение возбудителя чумы на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского кожуунов (районов - прим. ТАСС) - Бора-Шайском, Саглынском, Каргынском и Кара-Белдирском мезоочагах с общей площадью 340,1 кв. км", - говорится в сообщении.

В Монгун-Тайгинском районе в урочище Тоолайты, где исследования показали наличие возбудителя чумы, находится восемь чабанских стоянок, на которых живут 35 взрослых и 16 детей. В Овюрском районе опасность выявлена на территории, где расположен поселок Хандагайты с населением более 3 тыс. человек. Здесь в срочном порядке сотрудники эпидотряда провели барьерную дезинсекцию, обработав от переносчиков чумы 4 тыс. га вокруг поселка.

Сейчас в приграничных районах Тувы проходит вакцинация населения, что считается лучшим способом профилактики чумы. По данным регионального Роспотребнадзора, в Овюрском районе на 11 августа от чумы уже привиты 623 ребенка и почти 2,5 тыс. взрослых. В вакцинации задействованы 12 медиков, также населению раздаются листовки.

Чума передается людям от зараженных животных (преимущественно грызунов), а также через укусы блох, приводя к бубонным формам инфекции. Опасно для человека и мясо сурков, которые являются природными носителями чумы в Азии и на территории России. Чума также передается от инфицированного человека при личных контактах. Чума лечится антибактериальными средствами, для профилактики инфекции проводится вакцинация.