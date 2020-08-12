12.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Вспышку чумы обнаружили в двух районах Тувы

12:30 12.08.2020 Фото: pixabay.com
0

В приграничных районах региона от чумы уже привили 623 ребенка и почти 2,5 тыс. взрослых.

Вспышку чумы обнаружили в двух районах Тувы
В двух районах Тувы выявили распространение возбудителя чумы

Распространение возбудителя чумы выявлено на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского районов Тувы, граничащих с Монголией. Об этом во вторник сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее в соседней Монголии было зарегистрировано несколько случаев заражения бубонной чумой, 14 июля сообщалось о смерти 15-летнего подростка из аймака (провинции) Говь-Алтай на юго-западе страны. По данным монгольским властей, за несколько дней до этого молодой человек вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана, часто являющегося переносчиком чумы.
"Выявлено широкое распространение возбудителя чумы на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского кожуунов (районов - прим. ТАСС) - Бора-Шайском, Саглынском, Каргынском и Кара-Белдирском мезоочагах с общей площадью 340,1 кв. км", - говорится в сообщении.

В Монгун-Тайгинском районе в урочище Тоолайты, где исследования показали наличие возбудителя чумы, находится восемь чабанских стоянок, на которых живут 35 взрослых и 16 детей. В Овюрском районе опасность выявлена на территории, где расположен поселок Хандагайты с населением более 3 тыс. человек. Здесь в срочном порядке сотрудники эпидотряда провели барьерную дезинсекцию, обработав от переносчиков чумы 4 тыс. га вокруг поселка.

Сейчас в приграничных районах Тувы проходит вакцинация населения, что считается лучшим способом профилактики чумы. По данным регионального Роспотребнадзора, в Овюрском районе на 11 августа от чумы уже привиты 623 ребенка и почти 2,5 тыс. взрослых. В вакцинации задействованы 12 медиков, также населению раздаются листовки.

Чума передается людям от зараженных животных (преимущественно грызунов), а также через укусы блох, приводя к бубонным формам инфекции. Опасно для человека и мясо сурков, которые являются природными носителями чумы в Азии и на территории России. Чума также передается от инфицированного человека при личных контактах. Чума лечится антибактериальными средствами, для профилактики инфекции проводится вакцинация.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что еще произойдет в 2020 году?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОбещали закрытый ангар, а планируют открытую свалку: обратятся ли в прокуратуру владельцы аэродрома "Бердск-Центральный" по законности полигона у Бердска?
14:15 12-08-2020
Обещали закрытый ангар, а планируют открытую свалку: обратятся ли в прокуратуру владельцы аэродрома
СК возобновил уголовное дело за спецпропуска экс-главы новосибирской ГИБДД Сергея Штельмаха
14:14 12-08-2020
СК возобновил уголовное дело за спецпропуска экс-главы новосибирской ГИБДД Сергея Штельмаха
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
14:06 12-08-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
БердскСобрался уйти досрочно с поста главы Бердска Евгений Шестернин, сообщил источник
13:49 12-08-2020
Собрался уйти досрочно с поста главы Бердска Евгений Шестернин, сообщил источник
Россиян задержали по делу о массовых беспорядках в Минске
13:47 12-08-2020
Россиян задержали по делу о массовых беспорядках в Минске
Резко увеличилась стоимость авиатоплива в аэропортах России
13:45 12-08-2020
Резко увеличилась стоимость авиатоплива в аэропортах России
Фото: Кто поменял лампочки на столбах, а старые бросил в лесу около "Метелицы"?
13:39 12-08-2020
Фото: Кто поменял лампочки на столбах, а старые бросил в лесу около
БердскЗимовать тюки с газоном для футбольного поля за 44 млн рублей останутся на сгоревшем стадионе «Авангард» в Бердске
13:30 12-08-2020
Зимовать тюки с газоном для футбольного поля за 44 млн рублей останутся на сгоревшем стадионе «Авангард» в Бердске
"Там работать надо, а у них пособие большое: Взорвала соцсети репликой о безработных чиновница
13:15 12-08-2020
БердскФотомарафон стартует: Эх! Эта свадьба!
13:05 12-08-2020
Фотомарафон стартует: Эх! Эта свадьба!