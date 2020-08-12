Доверие к мэру Евгению Шестернину выросло до 72,64% среди жителей Бердска

В исследовании приняли участие 8 507 жителей Новосибирской области. Жителей Бердска из них только 106.

Шестернин занимает должность мэра Бердска с 2015 года

Правительство Новосибирской области опубликовало итоги социального опроса населения об эффективности работы органов местного самоуправления за первое полугодие 2020 года.

Согласно этим данным, удовлетворенность населения работой главы Бердска Евгения Шестернина составила 80,19%. вВпрошлом году – это показатель был равен 63,4%. А степень доверия к мэру – 72,64%, в 2019 году доверие было на уровне 61,03%.

Эти показатели выше среднего значения по области. Рекордные 98% набрал только глава р.п. Кольцово.

Среди опрошенных бердчан более 43% полностью удовлетворены работой Шестернина. Лишь 4,72% готовы поставить ему «неуд» за работу. Остальные – скорее удовлетворены, чем нет.

Транспортным обслуживанием в Бердске довольны 71,7% респондентов. Качеством автомобильных дорог только 35,85%. Теплоснабжением - 83,02%. Водоснабжением – 83,96%. Электроснабжением – 94,34%. Газоснабжением – 41,51%.

Большинство опрошенных недовольны высокой стоимостью транспорта,услуг ЖКХ, плохим состоянием дорог, техническим состоянием общественного транспорта.

Всего в исследовании приняли участие 8 507 жителей Новосибирской области. Жителей Бердска из них только 106.

Напомним, Евгений Шестернин с 2015 года управляет Бердском. В декабре 2020 года срок его полномочий истекает.





