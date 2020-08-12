Доверие к мэру Евгению Шестернину выросло до 72,64% среди жителей Бердска

Правительство Новосибирской области опубликовало итоги социального опроса населения об эффективности работы органов местного самоуправления за первое полугодие 2020 года.
Согласно этим данным, удовлетворенность населения работой главы Бердска Евгения Шестернина составила 80,19%. вВпрошлом году – это показатель был равен 63,4%. А степень доверия к мэру – 72,64%, в 2019 году доверие было на уровне 61,03%.
Эти показатели выше среднего значения по области. Рекордные 98% набрал только глава р.п. Кольцово.
Среди опрошенных бердчан более 43% полностью удовлетворены работой Шестернина. Лишь 4,72% готовы поставить ему «неуд» за работу. Остальные – скорее удовлетворены, чем нет.
Транспортным обслуживанием в Бердске довольны 71,7% респондентов. Качеством автомобильных дорог только 35,85%. Теплоснабжением - 83,02%. Водоснабжением – 83,96%. Электроснабжением – 94,34%. Газоснабжением – 41,51%.
Большинство опрошенных недовольны высокой стоимостью транспорта,услуг ЖКХ, плохим состоянием дорог, техническим состоянием общественного транспорта.
Всего в исследовании приняли участие 8 507 жителей Новосибирской области. Жителей Бердска из них только 106.
Напомним, Евгений Шестернин с 2015 года управляет Бердском. В декабре 2020 года срок его полномочий истекает.
Нет.
Он нам обещает голодать, а сам в суд сдает наших людей, болеющих за город.
"Среди опрошенных бердчан более 43% полностью удовлетворены работой Шестернина. Лишь 4,72% готовы поставить ему «неуд» за работу. Остальные – скорее удовлетворены, чем нет." а остальных не спрашивали... 43% опрошенных берчанина это 45,5 человек... Видимо довольных искали в районе чайки где за 3 дня отремонтировали и без того неплохую дорогу... 4,72% недовольных это 5 человек... наверное сразу стали не цензурно говорить правду и что думают про нашего мэра... и остальных решили не спрашивать чтоб уши в трубочку не свернулись написали удовлетворены... Для справки на 2020год численность населения Бердска составляет 103 290 человек... а опросили всего 106...
"Транспортным обслуживанием в Бердске довольны 71,7% респондентов. Качеством автомобильных дорог только 35,85%. Теплоснабжением - 83,02%. Водоснабжением – 83,96%. Электроснабжением – 94,34%. Газоснабжением – 41,51%" А остальные проценты это недовольные? а где проценты по медицине? или что дырявые крыши больницы мера не касаются? и как посчитать проценты по управлению имуществом города? (в начале июля постановлением главы города проданный за 19 млн рублей земельный участок с бараками вычеркнули из реестра муниципальной недвижимости. В документе территория фигурирует как бывшая земля лагеря "Юность". а про набережную на которой предыдущий мер с розовым пакетиком присел кто то разобрался? ну а про строящийся полигон ТКО когда все началось наш мэр что говорил? нет ни каких планов не чего не строится... а когда все выяснилось есть и планы и все уже на мази...
ТАК ЧТО НЕ ДОВЕРЯЮ!!!