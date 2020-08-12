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Выплатили зарплату в 100 тыс. рублей за 4 дня врачу-стажеру в инфекционном госпитале Бердска, а он оказался знакомым главврача?

16:04 12.08.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С таким вопросом в редакцию " Курьер. Среда. Бердск" обратились бердчане. Правда ли это, ответила сама главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.

Выплатили зарплату в 100 тыс. рублей за 4 дня врачу стажеру в инфекционном госпитале Бердска, а он оказался знакомым главврача?
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Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Выплатили зарплату в 100 тыс. рублей за 4 дня врачу стажеру в инфекционном госпитале Бердска, а он оказался знакомым главврача?

Выплатили зарплату в 100 тыс. рублей за 4 дня врачу-стажеру в инфекционном госпитале Бердска, а он оказался знакомым главврача?Тайно отсиживается дома семья с ковид-положительной дочерью без симптомов болезни в БердскеЕщё 121 новостей

Действительно ли приняли врача-стажера на 4 дня и заплатили ему 100 тыс. рублей? А он еще и оказался знакомым главврача. С таким вопросом в редакцию " Курьер. Среда. Бердск" обратились жители Бердска.

- Куда смотрит прокуратура - творится беспредел в Бердск ой больнице. Приняли врача стажёра протабелировали его в июле 4 дня, и оплатили 100 000 руб., а своим сотрудникам не хотят платить. А стажёр оказался сыном знакомого главного врача. Не работал и просто так получит деньги. Правда ли было такое? - попросили узнать бердчане 12 августа.

На этот вопрос ответила сама главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.

- На базе БЦГБ по приказу минздрава открыт Инфекционный госпиталь на 60 коек и 6 коек реанимации. В связи с дефицитом анестезиологов-реаниматологов и отпускным периодом, принят врач-стажёр анестезиолог-реаниматолог, который имеет сертификат по НМО ( непрерывное медицинское образование) по COVID-19. Клиническая ординатура на базе Центра им.Е.Н.Мешалкина. Имеет хорошую профессиональную подготовку. Принят на 1.0 ставку , работает ежедневно. Оплата проводится по федеральному Положению 484, в соответствие с табелем рабочего времени. Все остальные сотрудники госпиталя получают по 484 постановлению независимо от отработанного времени. Более 75% анестезиологов- реаниматологов в НСО являются моими коллегами. С учётом кадрового дефицита мы привлекаем специалистов не только из Новосибирска, но и из других регионов, - ответила " Курьер. Среда. Бердск" Алла Николаевна.

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От редакции

Где правда?

Аноним, 12 августа 2020 12:59
"Выплатили зарплату в 100 тыс. рублей за 4 дня врачу-стажеру в инфекционном госпитале Бердска, а он оказался знакомым главврача?"

Моё мнение? Я искренне верю, что так и было в жизни! Потому что трудясь двадцать лет в подобной этой, другой государственной организации , каждый день наблюдал такие фокусы десятилетиями! Вы думаете зря Россия занимает лидирующие позиции в коррупции в мире, обогнав Зимбабве, Нигерию? Кстати не стоит забывать, как переводится с латыни слова коррупция- буквально гниение растление общества людей! Кстати толерантность с латыни буквально переводиться, не способность живого организма противостоять гниению, разложению, паразитированию на нём всего и вся!Дальше сами думайте, чем грозит живому организму не сопротивление , организма гниению и разложению? Исход всегда один и он очень быстр , это физическая смерть этого не сопротивляющегося организма, что сейчас и видим своими глазами на примере славян вымирающих на сверскоростях в в этой стране...
Аноним, 12 августа 2020 13:14
Ничто не поняла Так выплатили за4 дня 100 тыс или нет?
Аноним, 12 августа 2020 13:28
Правда в том, что Курьер замучал бердскую ЦГБ публикацией анонимных "докторов" и "медсестер", которые на самом деле не доктора и не медсестры, а завистники. В учреждении и так не сладко приходится, а еще постоянный наезды бесконечные. Где здесь дизлайк поставить?
местный житель, 12 августа 2020 13:49
Нечего не понял....выплата была или не была.4раб.дня,100т.р

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