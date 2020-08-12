"Выплатили зарплату в 100 тыс. рублей за 4 дня врачу-стажеру в инфекционном госпитале Бердска, а он оказался знакомым главврача?"

С таким вопросом в редакцию " Курьер. Среда. Бердск" обратились бердчане. Правда ли это, ответила сама главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.

Выплатами в коронавирус не довольны врачи Бердска

Действительно ли приняли врача-стажера на 4 дня и заплатили ему 100 тыс. рублей? А он еще и оказался знакомым главврача. С таким вопросом в редакцию " Курьер. Среда. Бердск" обратились жители Бердска.

- Куда смотрит прокуратура - творится беспредел в Бердск ой больнице. Приняли врача стажёра протабелировали его в июле 4 дня, и оплатили 100 000 руб., а своим сотрудникам не хотят платить. А стажёр оказался сыном знакомого главного врача. Не работал и просто так получит деньги. Правда ли было такое? - попросили узнать бердчане 12 августа.

На этот вопрос ответила сама главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.

- На базе БЦГБ по приказу минздрава открыт Инфекционный госпиталь на 60 коек и 6 коек реанимации. В связи с дефицитом анестезиологов-реаниматологов и отпускным периодом, принят врач-стажёр анестезиолог-реаниматолог, который имеет сертификат по НМО ( непрерывное медицинское образование) по COVID-19. Клиническая ординатура на базе Центра им.Е.Н.Мешалкина. Имеет хорошую профессиональную подготовку. Принят на 1.0 ставку , работает ежедневно. Оплата проводится по федеральному Положению 484, в соответствие с табелем рабочего времени. Все остальные сотрудники госпиталя получают по 484 постановлению независимо от отработанного времени. Более 75% анестезиологов- реаниматологов в НСО являются моими коллегами. С учётом кадрового дефицита мы привлекаем специалистов не только из Новосибирска, но и из других регионов, - ответила " Курьер. Среда. Бердск" Алла Николаевна.