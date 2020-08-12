Наверное, каждой семье приходиться сталкиваться с вопросом социализации и занятием свободного времени своего чада. Самый простой и полноценный способ удовлетворить потребности родителей и ребенка – это детский сад. Зачастую, чтобы попасть в государственный детский садик, необходимо выстоять очередь длиной в пару лет. И то никаких гарантий того, что удастся попасть в него до школы, нет. Поэтому на помощь приходят частные детские сады, которые в настоящий момент с успехом функционируют, развиваются и конкурируют между собой.
Плюсы частного детского сада
• Индивидуальный подход к каждому ребенку. Если ваш ребенок восприимчив, раним и капризен, то частный детский сад может стать выходом, квалифицированные специалисты с большим стажем работы всегда помогут крохе войти в новую среду, подружиться с другими ребятишками. Многие сады предоставляют возможность индивидуального развития и посещения различных секций, с самыми многообразными уклонами: танцы, пение, живопись, подготовка к школе, физическое развитие.
Плюсы частного детского сада
• Индивидуальный подход к каждому ребенку. Если ваш ребенок восприимчив, раним и капризен, то частный детский сад может стать выходом, квалифицированные специалисты с большим стажем работы всегда помогут крохе войти в новую среду, подружиться с другими ребятишками. Многие сады предоставляют возможность индивидуального развития и посещения различных секций, с самыми многообразными уклонами: танцы, пение, живопись, подготовка к школе, физическое развитие.
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• Доступность детского сада. Чтобы поступить в детский сад не нужно ждать долгие очереди, этим частные сады и дают фору государственным. В таком садике место для вашего ребенка всегда найдется.
• Квалифицированные работники. Все владельцы частных садов очень дорожат своей репутацией, поэтому педагогический состав отбирают тщательно, кропотливо и со всей строгостью. В основном - это опытные специалисты с большим стажем работы и передовыми навыками.
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• Возможность выбрать свой график посещения. Договориться об индивидуальном графике посещения частного детского сада намного проще, нежели муниципального. Для большинства родителей это является весомым преимуществом, и зачастую им идут навстречу.
• Маленькие группы. За счет того, что группы в частных детских садах небольшие, вы можете не переживать за состояние своего ребенка. Отпадает всяческая необходимость волноваться, что воспитатель не усмотрит за вашим чадом. В таких садах внимание воспитателя каждому ребенку достается намного больше, нежели в государственных, где группы порой достигают 35 человек.
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• Возможность выбрать свой график посещения. Договориться об индивидуальном графике посещения частного детского сада намного проще, нежели муниципального. Для большинства родителей это является весомым преимуществом, и зачастую им идут навстречу.
• Маленькие группы. За счет того, что группы в частных детских садах небольшие, вы можете не переживать за состояние своего ребенка. Отпадает всяческая необходимость волноваться, что воспитатель не усмотрит за вашим чадом. В таких садах внимание воспитателя каждому ребенку достается намного больше, нежели в государственных, где группы порой достигают 35 человек.
• Полноценное питание. Чаще всего питание в частных детских садах составляется под контролем диетологов, поэтому соблюдаются все нормы калорийности, витаминов и полезных веществ, необходимых растущему организму. Возможность индивидуального подбора меню (например, при лактазной недостаточности - меню с ограничением сахара и т.д), всегда свежие продукты и уверенность, что кроха точно будет сыт, всегда будет с вами.
Важным аспектом, который, как правило, останавливает родителей перед выбором частного детского сада, является стоимость его посещения. Не стоит пугаться и думать, что придется оставить всю заработную плату, ради посещения детского сада вашим ребенком. Нужно задуматься, за что вы платите деньги, какие условия, потребности и желания ребенка в полной мере возможно удовлетворить, посещая садик. Не стоить экономить на комфорте, безопасности и полезном времени препровождения вашего ребенка. Прежде всего, главным для вас должно быть его психическое, физическое здоровье и гармоничное развитие.
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