Аж руки затряслись: Счет за воду из КБУ в 16 000 рублей получила жительница частного сектора Бердска

Бердчанка, исправно оплачивающая счета, позвонила оператору. Ей сказали, что это не ее долг. КБУ призывает не волноваться и разобраться с проблемой, если кто-то получил подобные письма.

Письма из КБУ о несуществующих долгах получили многие жители частного сектора

Письма «счастья» из КБУ с сообщениями о непомерных долгах по воде получают жители частного сектора Бердска. Такое же письмо получила бердчанка Наталья 11 августа. Ей сообщали, что она задолжала за воду 16000 рублей.

Бердчанку охватило волнение, аж руки затряслись: откуда мог взяться такой долг, ведь она исправно платит за воду? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, стала звонить по указанному в квитанции телефону.

-45 минут не могла дозвониться. Говорят: вы в очереди первая. 15 минут проходит, звонок сбрасывается. Оператор не представилась, не сказала, кто она и откуда. Хотя второй раз сказала, что говорила об этом, мол, я глухая. Конечно, я глухая. Я спросила, что у меня за долг. Она попросила назвать адрес. Я назвала. Говорит, это не ваш долг. И все. Больше ничего не сказала. Так вы объясните, на основании чего вы мне такие письма присылаете. Сказали бы, что это ошибка оператора или что-то еще. Да, я разговаривала на повышенных тонах, во-первых, не могла дозвониться, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 12 августа Наталья.

По словам бердчанки, такие письма с огромными долгами пришли многим, проживающим в частном секторе.

Замдиректора по строительству и общим вопросам КБУ Бердска Александр Алексеенко пояснил, что существует утвержденная программа. Есть абонент, есть адрес, есть в базе задолженность. По этой задолженности нужно разобраться и обнулить ее, убрать, чтобы человека больше не дергали, если он добросовестный плательщик за ресурсы. Или наоборот реструктуризировать этот долг.

- Есть проблема и эту проблему нужно решать. Может быть, проблема в некорректной постановке долга. Такое тоже возможно. Может быть, человек не дооформил документы, когда съезжал. То есть оформлено на кого-то, он сам плательщик, а получается, что объект идет по другому абонентскому номеру. Ситуация выясняется очень просто и никакого конфликта нет. Человек добросовестно платит, никаких вопросов к нему не будет, но будет убрана проблема. Все данные актулизируются. К сожалению, такие случаи имеют место быть. Но они разбираются, объясняются очень быстро и просто. Поэтому нервничать и переживать не надо, надо просто разобраться с этой проблемой, - подчеркнул Александр Алексеевич.