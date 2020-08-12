Скончались 5 пациентов с COVID-19 за сутки на 12 августа. Жертв уже 297 в регионе

В отделениях реанимации находятся 48 человек. На ИВЛ – 5 пациентов.

Всего в Новосибирской области проведено 352 856 тестов на коронавирус

По данным оперативного штаба на утро 12 августа в регионе зарегистрировано 10 398 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+64 за последние сутки), в том числе инфицированы 604 ребенка. 8 770 пациентов выписаны с выздоровлением (+146 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 61 год, женщины в возрасте 60 лет, 63 года, 71 год и 84 года. Всего в регионе от коронавируса скончались 297 человек.

В отделениях реанимации находятся 48 человек. На ИВЛ – 5 пациентов.

Госпитализированы 34 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 157.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализировано 627 пациентов.

Всего в Новосибирской области проведено 352 856 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 296 жителей региона, 33 303 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2113 обращений, госпитализированы 25 человек.