Привезли газон за 44 млн рублей для футбольного поля на сгоревший стадион «Авангард» в Бердске

Укладку искусственного покрытия перенесли на 2021 год из-за коронавируса. В 2020-м начнут копать котлован и прокладывать коммуникации после аукциона. Цена вопроса 32 млн рублей. Самый старый бердский стадион достроят в 2024 году.

Расчищают место под будущее футбольное поле на стадионе "Авангард"

Почти через 3 года после пожара на бердском стадионе «Авангард» власть Новосибирской области объявила аукцион по поиску подрядчика для строительства нового. Уже в сентябре 2020 года победитель торгов приступит к сооружению футбольного поля с искусственным газоном и всей инфраструктуры, присущей спортивному объекту. Цена вопроса 76,1 млн рублей.

Но 44 млн рублей из этой суммы уже потратили собственно на покупку покрытия для футбольного поля, беговых дорожек, клея, ворот, разметки и прочего. Начальник бердского отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина называет это материалами:

- Мы попали в программу «Школа футбола» и в апреле на аукционе закупили оборудование, точнее будет назвать это материалами.

Искусственный газон в тюках сложили на «Авангарде», где он будет ждать укладки в 2021 году. Думают, как его закрыть от дождей и снега. В этом году из-за коронавируса начало сооружения стадиона пришлось перенести на более позднее время. И в 2020-м успеют только сделать подготовительные работы: котлован для поля, прокладка кабелей для освещения, система ливневой канализации и тому подобное.

Теперь ищут подрядчика, который уложит искусственный газон и сделает из стадиона место для занятия спортом.

- Деньги, выделенные областным бюджетом, разбили на две части, но отыгрывают общим аукционом. Хотя 32 млн перенесли на следующий год. Понятно, что сейчас невозможно укладывать покрытие, потому что зима скоро придет. Мы сейчас готовим документы для передачи материалов подрядчику, за сохранность которого несем ответственность. Строительством занимается областной УКС. Пока будет первый этап, который включает в себя укладку зеленого поля, беговых дорожек и другое, - рассказала Светлана Васильевна.

К 2024 году новый стадион получит две площадки для футбола и регби, оборудованные современными раздевалками, душевыми, тренерскими, подтрибунными помещениями и собственной удобной парковкой, для приема большого количества спортсменов и зрителей при проведении соревнований.

Всего строительство «Авангарда» обойдется примерно в 150 млн рублей. Хотя Минстрой России одобрил реконструкцию стадиона за 253 млн рублей.

Напомним, утром 11 сентября 2017 года на «Авангарде» случился пожар. Полностью выгорел крытый легоатлетический манеж. Предположительно, из-за короткого замыкания. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Самый большой стадион в Бердске построили в 1968 году. Здесь до сих пор занимаются легкоатлеты и велосипедисты города. За 52 года жизни стадион сильно «постарел». Общественники Бердска давно просили власть провести на нем реконструкцию. Ждать осталось 4 года.