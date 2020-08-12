Ломовоз насмерть сбил женщину в военном городке Бердска. Фото с места происшествия

Трагедия произошла в районе дома №104 по ул. Первомайской. На месте работают сотрудники скорой помощи и полиции.

ДТП произошло сегодня, 12 августа

Сегодня, 12 августа, в военном городке Бердска произошло смертельное ДТП. В районе дома №104 по ул. Первомайской мусоровоз сбил женщину пешехода. Тело накрыли простыней.

От полученных травм женщина погибла мгновенно. На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи. На месте ДТП столпились очевидцы происшествия.

Как сообщили очевидцы происшествия, водитель большегруза и пешеход двигались по улице Советской в сторону бывшей бани. Машина по проезжей части, женщина по тротуару.

На перекрёстке мусоровоз повернул налево, на ул. Первомайскую. Очевидно, водитель, не увидел пешехода, перебегавшего дорогу в прямом направлении.