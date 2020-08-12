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Ломовоз насмерть сбил женщину в военном городке Бердска. Фото с места происшествия

22:13 12.08.2020, Максим Степанищев Фото: Максима Степанищева
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Трагедия произошла в районе дома №104 по ул. Первомайской. На месте работают сотрудники скорой помощи и полиции.

Ломовоз насмерть сбил женщину в военном городке Бердска. Фото с места происшествия
ДТП произошло сегодня, 12 августа

Сегодня, 12 августа, в военном городке Бердска произошло смертельное ДТП. В районе дома №104 по ул. Первомайской мусоровоз сбил женщину пешехода. Тело накрыли простыней.

От полученных травм женщина погибла мгновенно. На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи. На месте ДТП столпились очевидцы происшествия.

Как сообщили очевидцы происшествия, водитель большегруза и пешеход двигались по улице Советской в сторону бывшей бани. Машина по проезжей части, женщина по тротуару.

На перекрёстке мусоровоз повернул налево, на ул. Первомайскую. Очевидно, водитель, не увидел пешехода, перебегавшего дорогу в прямом направлении.

Ломовоз насмерть сбил женщину в военном городке Бердска. Фото с места происшествия
Ломовоз насмерть сбил женщину в военном городке Бердска. Фото с места происшествия
Ломовоз насмерть сбил женщину в военном городке Бердска. Фото с места происшествия
Ломовоз насмерть сбил женщину в военном городке Бердска. Фото с места происшествия
Ломовоз насмерть сбил женщину в военном городке Бердска. Фото с места происшествия
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От редакции

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Аноним, 12 августа 2020 12:39
мог быть и ребенок-невнимание водителя
аноним, 12 августа 2020 13:04
Ребенок или взрослый,какая разница?Надо быть внимательным переходя дорогу.Пешеходу легче остановиться и остаться живым.чем остановить такаю машину и пропустить пешехода.
Юрик, 12 августа 2020 22:00
Водителю не проблема увидеть заранее по пути своему возможное препятствие и сделать соответствующий вывод. Мало того, что не проблема но и прямая обязанность.
Показали бы машину. Видел гонщика на мусоровозе в Бердске. Гоняет как на легковушке спортивной и зачастую под желтый и с не пропусков пешеходов.
Габриель, 12 августа 2020 13:11
Жалко женщину. Но и водителя тоже жалко. Слепые зоны у таких махин никто не отменял и пешеходам стоит помнить об этом.
Аноним, 12 августа 2020 13:23
всё же вина водителя абсолютная! При повороте должен был убедиться в отсутствии пешеходов, тем более пешеходный тротуар вдоль дороги. Гонят и не смотрят!
Аноним, 12 августа 2020 14:48
А где там знак пешеходный переход на фото не видно.
Валера, 12 августа 2020 16:42
На этот случай есть пдд, там все прописано и знак в данном месте не нужен.
Аноним, 12 августа 2020 17:49
Ссылочку на пункт ПДД.
Валера, 12 августа 2020 19:57
Для любого учившегося в автошколе это аксиома. У купивших права, а таких не мало, это вызывает вопросы. Ссылку искать лень.
Алёнка, 12 августа 2020 16:11
Там кустов много вдоль этой тропинки, вот и вынырнула прям под колеса. Может выпивши была, не успела среагировать. Если так, то камазисту ничего не будет.
Аноним, 12 августа 2020 18:41
Да не кусты там мешали обзору, а долбаные СТОЛБЫ
Евгений, 12 августа 2020 18:57
Девчонке 17 лет.
Аноним, 12 августа 2020 22:57
Нет там никаких кустов и столбов.
Аноним, 12 августа 2020 17:49
А камаз чей? Эко-сервиса?
Анжелика08, 12 августа 2020 21:39
Это Ломовоз, а не мусоровоз. Возит металлолом
Бабушка, 12 августа 2020 18:00
А , что ему смотреть, у него директор конторы депутат Теличко, знают , что прикроют! Мусор когда вывозят все валят, делаешь замечание , а они на матах
Анжелика08, 12 августа 2020 21:42
видно же по фото, что это ломовоз, который металл возит. Откуда в вас столько злости? Беда и для родителей и для водителя
Аноним, 12 августа 2020 22:05
девчоночку жаль - жить бы да жить... Печалька.
Аноним, 12 августа 2020 22:59
КАкого черта он туда завернул там переулок Краснофлотский.
Что там делать ломовозу ?

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