Вкуснейший торт Наполеон без выпечки

Наполеон
Ингредиенты:
- слоеное печенье «Ушки» — 400 г;
- яйца – 2 шт.;
- сахар -3 ст. ложки;
- мука – 3 ст. ложки;
- молоко – 0,6 л;
- ванильный сахар – 1 пак.;
- сливочное масло – 100 г.
Как приготовить:
- Вначале нужно приготовить заварной крем. На это уйдет 15 минут. Яйца перемешать с сахаром и мукой до однородности.
- Перелить в кастрюлю молоко и поставить на плиту, нагреть его, однако не доводить до кипения. Молоко должно быть очень горячим. Снять кастрюлю с плиты и постепенно добавлять в горячее молоко половину яично-мучной смеси. Все время помешивать, чтобы избежать комков.
- После чего вылить оставшуюся часть взбитых яиц с сахаром и муки. Перемешать.
- Снова поставить кастрюлю на плиту, но уже на медленный огонь. В процессе варки крема также очень важно все время его помешивать до его загустения. Ни в коем случае нельзя доводить до кипения и уходить от плиты.
- Когда крем загустел, снять кастрюлю с огня и добавить в него ванильный сахар и сливочное масло, которое предварительно нужно нарезать кусочками. Перемешать. В случае, когда крем получился жидкий, не стоит переживать, поскольку он во время остывания загустеет.
- Чтобы собрать будущий торт, понадобится круглая или квадратная форма, диаметр которой около 18 см.
- Чтобы торт можно было с легкостью вытащить из формы после остывания, нужно на ее дно положить пищевую пленку или кондитерскую бумагу, а их края должны со всех сторон свисать из формы.
- Вначале выложить в форму слоеное печенье. Затем покрыть его теплым кремом. Чередовать слои: печенье и крем до тех пор, насколько хватит печенья.
- Несколько штучек слоеного печенья отложить для украшения тортика, предварительно измельчив их. Чтобы торт хорошо пропитался, оставить его на час при комнатной температуре, а затем поставить в холодильник на пару часов. Можно больше.
По истечению времени вытащить его из холодильника, взявшись за свисающие края бумаги, а затем перенести на блюдо и можно подавать на стол.
Источник: rsute.ru