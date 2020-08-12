Вкуснейший торт Наполеон без выпечки

Вкусный тортик можно приготовить очень быстро

Наполеон

Ингредиенты:

слоеное печенье «Ушки» — 400 г;

яйца – 2 шт.;

сахар -3 ст. ложки;

мука – 3 ст. ложки;

молоко – 0,6 л;

ванильный сахар – 1 пак.;

сливочное масло – 100 г.

Как приготовить:

Вначале нужно приготовить заварной крем. На это уйдет 15 минут. Яйца перемешать с сахаром и мукой до однородности. Перелить в кастрюлю молоко и поставить на плиту, нагреть его, однако не доводить до кипения. Молоко должно быть очень горячим. Снять кастрюлю с плиты и постепенно добавлять в горячее молоко половину яично-мучной смеси. Все время помешивать, чтобы избежать комков. После чего вылить оставшуюся часть взбитых яиц с сахаром и муки. Перемешать. Снова поставить кастрюлю на плиту, но уже на медленный огонь. В процессе варки крема также очень важно все время его помешивать до его загустения. Ни в коем случае нельзя доводить до кипения и уходить от плиты. Когда крем загустел, снять кастрюлю с огня и добавить в него ванильный сахар и сливочное масло, которое предварительно нужно нарезать кусочками. Перемешать. В случае, когда крем получился жидкий, не стоит переживать, поскольку он во время остывания загустеет. Чтобы собрать будущий торт, понадобится круглая или квадратная форма, диаметр которой около 18 см. Чтобы торт можно было с легкостью вытащить из формы после остывания, нужно на ее дно положить пищевую пленку или кондитерскую бумагу, а их края должны со всех сторон свисать из формы. Вначале выложить в форму слоеное печенье. Затем покрыть его теплым кремом. Чередовать слои: печенье и крем до тех пор, насколько хватит печенья. Несколько штучек слоеного печенья отложить для украшения тортика, предварительно измельчив их. Чтобы торт хорошо пропитался, оставить его на час при комнатной температуре, а затем поставить в холодильник на пару часов. Можно больше.

По истечению времени вытащить его из холодильника, взявшись за свисающие края бумаги, а затем перенести на блюдо и можно подавать на стол.