Мягкая кукуруза в микроволновке за 5 минут

Время приготовления початков кукурузы в определенной микроволновке можно определять постепенно, выставляя, например, 3 минуты, а после проверять готовность продукта.

Для приготовления кукурузы необходимо неочищенный початок поместить в микроволновку

Многие люди варят кукурузу в кастрюлях несколько часов, даже не подозревая о том, что ее можно приготовить в микроволновке за считанные минуты. Важно соблюдать строгие правила времени кукурузы в микроволновой печи, чтобы овощ не затвердел, а также не потерял свой вкус.

Первый способ приготовления кукурузы в микроволновке

Данный способ является самым простым из всех существующих. Для приготовления кукурузы необходимо неочищенный початок поместить в микроволновку, необязательно даже использовать емкость для него. Таймер микроволновой печи нужно установить на 5 минут.

После этого початок необходимо достать, очистить от листьев, посыпать солью или намазать маслом. После небольшого снижения температуры кукурузы можно наслаждаться вкусным блюдом.

Второй способ приготовления кукурузы в микроволновой печи

Для приготовления сочного початка кукурузы необходимо обернуть его бумажным полотенцем, предварительно смоченным в прохладной воде. Также кукурузу необходимо очистить, чтобы влага наполняла початок, а не листья. Также нужно пометить кукурузу в микроволновку на пять минут.

После приготовления необходимо дать кукурузе впитать в себя собственные соки, это займет не более 3-5 минут. После чего можно очищать кукурузу от бумажного полотенца, солить, смазывать маслом, и наслаждаться. Стоит отметить, что оба способа приготовления кукурузы могут занимать разное время, так как это зависит от возраста кукурузы, ее сорта и мощности микроволновой печи.

Время приготовления початков кукурузы в определенной микроволновке можно определять постепенно, выставляя, например, 3 минуты, а после проверять готовность продукта. Также, в случае приготовления нескольких початков кукурузы, необходимо удваивать время, потраченное печью на один овощ.

Источник: rsute.ru