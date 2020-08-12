12.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Мост через Амур в Китай в ЕАО введут в эксплуатацию в 2022 году

13:00 12.08.2020 Фото: www.youtube.com
0

Строительно-монтажные работы намерены завершить в третьем квартале 2021 года.

Мост через Амур в Китай в ЕАО введут в эксплуатацию в 2022 году
"Позорный мост". Китайцы построили свою часть моста (3\4 от общей длины), остановились посредине Амура, повесили неразборчивый иероглиф и стали ждать русских. Год ждали. Два. Три. Четыре

Компания "Рубикон", являющаяся заказчиком строительства железнодорожного моста через Амур в Китай в Еврейской автономной области (ЕАО), готова запустить объект в эксплуатацию в первом квартале 2022 года при решении вопросов финансирования. Об этом сообщило во вторник Управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства области.

Это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Его длина - 2 209 метров, 309 из них приходится на российскую сторону. Китай завершил строительство своей части. Сроки сдачи российской части моста неоднократно сдвигались.

"У ООО "Рубикон" нет технических проблем с реализацией проекта в установленные сроки. Срок завершения строительно-монтажных работ - 3 квартал 2021 г., согласно рабочему графику подрядчика. Получение заключения о соответствии - 4 квартал 2021 г., ввод объекта в эксплуатацию - 1 квартал 2022 года, согласно дорожной карте, утвержденной главным инженером Центральной дирекции управления движением ОАО "РЖД" Шипулиным Н. П.", - приводятся в распространенном релизе слова первого заместителя генерального директора Мурада Магомедова.

По словам Магомедова, в настоящее время строительно-монтажные работы по мосту ведутся низкими темпами из-за проблем с финансированием со стороны генерального подрядчика. "Переговоры генерального подрядчика по привлечению финансирования в проект находятся на завершающем этапе", - говорится в сообщении со ссылкой на представителя компании "Рубикон".

Ранее региональное правительство, цитируя Магомедова, сообщало, что строительная готовность основного моста и железнодорожной инфраструктуры составляет 72%. В проекте были выявлены ошибки, стоимость работ по строительству моста увеличилась более чем на 232 млн рублей. Стоимость контракта строительства российской части моста оценивалась почти в 9 млрд рублей.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Дорогой мост?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОбещали закрытый ангар, а планируют открытую свалку: обратятся ли в прокуратуру владельцы аэродрома "Бердск-Центральный" по законности полигона у Бердска?
14:15 12-08-2020
Обещали закрытый ангар, а планируют открытую свалку: обратятся ли в прокуратуру владельцы аэродрома
СК возобновил уголовное дело за спецпропуска экс-главы новосибирской ГИБДД Сергея Штельмаха
14:14 12-08-2020
СК возобновил уголовное дело за спецпропуска экс-главы новосибирской ГИБДД Сергея Штельмаха
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
14:06 12-08-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
БердскСобрался уйти досрочно с поста главы Бердска Евгений Шестернин, сообщил источник
13:49 12-08-2020
Собрался уйти досрочно с поста главы Бердска Евгений Шестернин, сообщил источник
Россиян задержали по делу о массовых беспорядках в Минске
13:47 12-08-2020
Россиян задержали по делу о массовых беспорядках в Минске
Резко увеличилась стоимость авиатоплива в аэропортах России
13:45 12-08-2020
Резко увеличилась стоимость авиатоплива в аэропортах России
Фото: Кто поменял лампочки на столбах, а старые бросил в лесу около "Метелицы"?
13:39 12-08-2020
Фото: Кто поменял лампочки на столбах, а старые бросил в лесу около
БердскЗимовать тюки с газоном для футбольного поля за 44 млн рублей останутся на сгоревшем стадионе «Авангард» в Бердске
13:30 12-08-2020
Зимовать тюки с газоном для футбольного поля за 44 млн рублей останутся на сгоревшем стадионе «Авангард» в Бердске
"Там работать надо, а у них пособие большое: Взорвала соцсети репликой о безработных чиновница
13:15 12-08-2020
БердскФотомарафон стартует: Эх! Эта свадьба!
13:05 12-08-2020
Фотомарафон стартует: Эх! Эта свадьба!