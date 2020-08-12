Мост через Амур в Китай в ЕАО введут в эксплуатацию в 2022 году

"Позорный мост". Китайцы построили свою часть моста (3\4 от общей длины), остановились посредине Амура, повесили неразборчивый иероглиф и стали ждать русских. Год ждали. Два. Три. Четыре

Компания "Рубикон", являющаяся заказчиком строительства железнодорожного моста через Амур в Китай в Еврейской автономной области (ЕАО), готова запустить объект в эксплуатацию в первом квартале 2022 года при решении вопросов финансирования. Об этом сообщило во вторник Управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства области.

Это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Его длина - 2 209 метров, 309 из них приходится на российскую сторону. Китай завершил строительство своей части. Сроки сдачи российской части моста неоднократно сдвигались.

"У ООО "Рубикон" нет технических проблем с реализацией проекта в установленные сроки. Срок завершения строительно-монтажных работ - 3 квартал 2021 г., согласно рабочему графику подрядчика. Получение заключения о соответствии - 4 квартал 2021 г., ввод объекта в эксплуатацию - 1 квартал 2022 года, согласно дорожной карте, утвержденной главным инженером Центральной дирекции управления движением ОАО "РЖД" Шипулиным Н. П.", - приводятся в распространенном релизе слова первого заместителя генерального директора Мурада Магомедова.

По словам Магомедова, в настоящее время строительно-монтажные работы по мосту ведутся низкими темпами из-за проблем с финансированием со стороны генерального подрядчика. "Переговоры генерального подрядчика по привлечению финансирования в проект находятся на завершающем этапе", - говорится в сообщении со ссылкой на представителя компании "Рубикон".

Ранее региональное правительство, цитируя Магомедова, сообщало, что строительная готовность основного моста и железнодорожной инфраструктуры составляет 72%. В проекте были выявлены ошибки, стоимость работ по строительству моста увеличилась более чем на 232 млн рублей. Стоимость контракта строительства российской части моста оценивалась почти в 9 млрд рублей.

Источник: ТАСС