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50 метровый астероид ES4 сблизится с Землей 1 сентября 2020 года. NASA сообщает, что расстояние будет меньше, чем до Луны

12:56 12.08.2020 Фото: pxhere.com
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2011 ES4 является первым из известных на сегодня довольно крупных космических камней, готовящихся настолько близко подойти к нашей планете в текущем году.

50 метровый астероид ES4 сблизится с Землей 1 сентября 2020 года. NASA сообщает, что расстояние будет меньше, чем до Луны
В момент максимального сближения, которое состоится в 19:12 по московскому времени, расстояние от Земли до 2011 ES4 составит всего 121 тысячу километров

По данным Центра по изучению космических объектов в ближнем космосе (CNEOS) NASA, 1 сентября 2020 года вблизи нашей планеты пролетит астероид 2011 ES4, размер которого может достигать 49 метров.

В момент максимального сближения, которое состоится в 19:12 по московскому времени, расстояние от Земли до 2011 ES4 составит всего 121 тысячу километров (требуются дополнительные наблюдения, так как оно может оказаться ещё меньше, вплоть до 71 тысячи километров), что более чем в 3 раза меньше среднего расстояния до Луны. 2011 ES4 является первым из известных на сегодня довольно крупных космических камней, готовящихся настолько близко подойти к нашей планете в текущем году.

Астероид 2011 ES4, открытый 2 марта 2011 года, относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 416 земных дней или 1,14 земных года, максимально удаляясь от него на 203 миллиона километров и приближаясь на 124 миллиона километров.

На данный момент астрономам не удалось точно определить размер астероида, однако исходя из расчетов он составляет от 22 до 49 метров. По статистике, ежегодно несколько десятков меньших астероидов в диапазоне размеров от 6 до 12 метров пролетают мимо нашей планеты ближе, чем расстояние от Земли до Луны, однако столь крупный объект всего в 121 тысяче километров – большая редкость. Например, в 2019 году такое случалось лишь трижды.

Источник: in-space.ru

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