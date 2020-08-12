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"Там работать надо, а у них пособие большое: Взорвала соцсети репликой о безработных чиновница

13:15 12.08.2020 Фото: скриншот видео
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Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги, всерьез заявила она.

Там работать надо, а у них пособие большое: Взорвала соцсети репликой о безработных чиновница
Замдиректора Центра занятости города Нефтекамск

Накануне в мэрии Нефтекамска состоялось оперативное совещание, после которого социальные сети буквально закипели от людского негодования. Замдректора местного Центра занятости заявила, что горожане не хотят работать, потому что пособие по безработице слишком большое. Оперативка в мэрии транслировалась в прямом эфире в социальных сетях, а чуть позже запись самого интересного момента была показана по местному телеканалу «Нефтекамск 24».

Чиновница доложила мэру города, что на начало августа в Нефтекамске зарегистрировано 4 262 безработных.

- Наблюдается кадровый голод, работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице, - заявила представитель Центра занятости.

На вопрос мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева, почему горожане не торопятся устраиваться на работу, она с улыбкой ответила:

- Потому что там работать надо, а у них пособие большое, - заявила замдиректора ЦЗН.

Также чиновница уточнила, что минимальный размер пособия по безработице в городе составляет 5175 рублей. Если в семье есть ребенок, то пособие увеличивается на три тысячи.

- А три ребенка – это уже почти 15 тысяч, то есть выше минимального размера оплаты труда. Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги, - всерьез заявила она.

Эти слова вызвали бурю негодования у жителей города. Из официальных лиц эту реплику пока никто не прокомментировал.

Источник: ufa.kp.ru

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