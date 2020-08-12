Обещали закрытый ангар, а планируют открытую свалку: обратятся ли в прокуратуру владельцы аэродрома "Бердск-Центральный" по законности полигона у Бердска?

Мы против открытой свалки, заявляли владельцы аэродрома "Бердск-Центральный", СибНИА имени Чаплыгин. Мы долго ждали, пока аэродром передадут нам, чтобы учить курсантов полетам на практике - но с птицами это будет слишком опасно.

СибНИА откажет в разрешении на свалку, если она будет открытого типа

Готовы ли обратиться в прокуратуру владельцы аэродрома "Бердск-Центральный" по законности создания рядом открытой свалки? Ответ на этот вопрос узнавал "Курьер. Среда. Бердск". Напомним, «Мы против открытой свалки», заявляли владельцы аэродрома "Бердск-Центральный", СибНИА имени Чаплыгин. Им предоставили документы, что полигон будет ангарного типа, а вскоре стало известно, что это будет обыкновенная открытая зловонная свалка.

Также напомним, что увидели во время визита на строящемся полигоне ТКО около кладбища Бердска, рассказали в прокуратуре Искитимского района. Дело о свалке возле села Маяк Искитимского района, но около кладбища Бердска 7 августа было передано в прокуратуру Искитимского района, с целью проверить законность строительства. 11 августа корреспондент редакции «Курьер. Среда. Бердск» взял интервью у помощников искитимского межрайонного прокурора Дмитрия Попкова и Юлии Слобиенко.

"Мы долго ждали, пока аэродром передадут нам, чтобы учить курсантов полетам на практике - но с птицами это будет слишком опасно" - говорил замдиректора СибНИА Олег Лебедев. Когда мы подписывали документ о разрешении на устройство свалки, нам сказали, что там будет полигон ТКО закрытого типа, ангарного, отмечал Лебедев.

На встрече помощники прокурора озвучили информацию о том, что к ним пока не поступало обращений от руководства аэродрома.

- В настоящий момент в Искитимскую межрайонную прокуратуру каких-либо обращений, содержащих доводы о проверке непосредственно проекта, не поступало. Кроме того, поскольку ООО «Полигон» не обращалось в администрацию Искитимского района за получением разрешения на строительство полигона твердых коммунальных отходов, соответственно нами не проводилась проверка этого проекта, - заявили помощники.

Готовы ли теперь от аэродрома обратиться в прокуратуру?

- Те документы, которые нам предоставляли - не противоречат закону. Пока у нас нет оснований обращаться в прокуратуру - нет проекта, нет заключений экспертизы по будущему полигону. Как только мы получим итоговый проект, мы будем принимать решение о его законности и о том, стоит ли обращаться в прокуратуру,- отметил Лебедев 12 августа.