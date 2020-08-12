По некоторым данным, они являются членами организации «Открытая Россия».

Россиян задержали по делу о массовых беспорядках в Минске

В Минске 11 августа задержаны двое россиян — Артем Важенков и Игорь Рогов, сообщает «Белта». По данным Следственного комитета Белоруссии, они были задержаны в районе универмага «Рига» с внешними признаками алкогольного опьянения.

Россияне находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу за «участие в массовых беспорядках». Важенков и Рогов сообщили, что приехали в Минск 8 августа с туристическими целями. Рогова вскоре отпустили.

По данным российских СМИ, Артем Важенков и Игорь Рогов являются координаторами организации «Открытая Россия».

Источник: bfm.ru