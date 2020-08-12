Собрался уйти досрочно с поста главы Бердска Евгений Шестернин, сообщил источник

Сейчас бердский градоначальник идет по партийным спискам "Единой России" на выборы депутатов заксобрания Новосибирской области. Но, по словам источника, он покидает кресло главы города, независимо от результатов голосования 13 сентября.

Шестернин стал мэром Бердска в 2015 году

Сегодня, 12 августа, редакции «Курьер. Среда. Бердск» из достоверных источников стало известно о намерении мэра Бердска Евгения Шестернина снять с себя полномочия главы города после 13 сентября. Сейчас он участвует в выборах депутатов заксобрания Новосибирской области по избирательному округу №16. Глава города возглавляет окружной список партии "Единая Россия".

С одной стороны, это формальность, так как многие главы городов и районов возглавляют списки "ЕР" на выборах различного уровня. С другой, как говорит источник, близкий к администрации Бердска, действующий глава снимет с себя полномочия, независимо от результата выборов.

Хотя чаще авторитетную фигуру включают в партийные списки в качестве локомотива, чтобы придать вес, получить больше голосов избирателей и, соответственно, мест в парламенте. Как правило, послу выборов такого уровня кандидаты отказываются от депутатского мандата и он автоматически переходит следующем в списке.

Сам Евгений Анатольевич отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу редакции "Курьер. Среда. Бердск".

- Не буду тему комментировать, - заявил он в телефонной беседе.

Срок работы в должности мэра у него истекает в ноябре 2020 года. И если он все-таки останется в кресле главы, то ему предстоит бороться за должность с другими претендентами - а выбирать будут местные депутаты, как это было и 5 лет назад. Но если все-таки решение окончательное и партия одержит победу на выборах в заксобрание 13 сентября, то он займет кресло областного депутата.

Если бы Шестернин не отказался покинуть кресло раньше времени ради депутатского мандата, то его место в парламенте занял бы следующий в списке. Это Зоя Родина.

- У главы уже была беседа с губеранатором. Он получил одобрение Андрея Травникова, - сообщил источник.

Кто станет новым мэром Бердска, пока неизвестно. Но известно, что поступают предложения действующим высокопоставленным чиновникам администрации города.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по итогам праймериз «Единая Россия» озвучила фамилии кандидатов в депутаты заксобрания Новосибирской области. Произошло это 7 июля на региональной партконференции. Спикер регионального парламента Андрей Шимкив подчеркнул, что ожидается огромная конкуренция – заксобрание обновится на 20-30%. Претендуют на место в законодательном органе власти и бердчане.

В список кандидатов-еднороссов вошли председатель бердского горсовета депутатов Валерий Бадьин, исполнительный директор Бердского электромеханического завода Борис Арутюнов, руководитель лицея №6 Зоя Родина, спикер заксобрания Андрей Шимкив (баллотируется по одномандатному округу №13), а также мэр Бердска Евгений Шестернин.

Списки кандидатов выглядят следующим образом:

Территориальная группа №12 (избирательный округ №12):

1. Диденко Ирина Валериевна (депутат заксобрания от КПРФ)

2. Бадьин Валерий Георгиевич

3. Бесхлебный Вячеслав Анатольевич

4. Гончарик Владимир Федорович

Одномандатный избирательный округ №12:

Бадьин Валерий Георгиевич

Территориальная группа №16 (избирательный округ №16):

1. Шестернин Евгений Анатольевич

2. Родина Зоя Николаевна

3. Арутюнов Борис Павлович

4. Назаренко Ольга Ростиславовна

Одномандатный избирательный округ №16:

Родина Зоя Николаевна

Политическая карьера Евгения Анатольевича началась в 1980-х годах в должности секретаря райком комсомола, затем он 13 лет работал в администрации Заельцовского района Новосибирска, после стал заместителем главы Центрального округа. В качестве мэра города Бердска избран Советом депутатов в конце 2015 года.