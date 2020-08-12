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Ошибочка: нарушения в проведении публичных слушаний по созданию полигона ТКО у кладбища Бердска обнаружила Искитимская прокуратура

22:17 12.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Будет ли суд, и обяжут ли директора ООО "Полигон" провести повторные публичные слушания, зависит от того, как он исправит нарушение. Для него установлен срок - до 23 августа 2020 года.

Ошибочка: нарушения в проведении публичных слушаний по созданию полигона ТКО у кладбища Бердска обнаружила Искитимская прокуратура
Тут будет свалка рядом с Бердском
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Ошибочка: нарушения в проведении публичных слушаний по созданию полигона ТКО у кладбища Бердска обнаружила Искитимская прокуратура

Ошибочка: нарушения в проведении публичных слушаний по созданию полигона ТКО у кладбища Бердска обнаружила Искитимская прокуратураУвезли туалет и сторожку, угнали каток с будущего полигона ТКО около кладбища БердскаЕщё 120 новостей

Обнаружены нарушения в проведении публичных слушаний администрацией Искитимского района по будущему полигону ТКО рядом с Бердском . Об этом сообщили в Искитимской межрайонной прокуратуре. На слушаниях рассматривался вопрос предполагаемого строительства свалки после проведения экологических экспертиз. Напомним, что увидели во время визита на строящемся полигоне ТКО около кладбища Бердска, рассказали в прокуратуре Искитимского района. Как писал "Курьер. Среда. Бердск", дело о свалке возле села Маяк Искитимского района, но около кладбища Бердска 7 августа было передано в прокуратуру Искитимского района, с целью проверить законность строительства.

В публикациях в официальном вестнике Искитимского района и на официальном сайте администрации района допущена ошибка при указании кадастрового номера земельного участка, на котором планируется полигон. Директор ООО «Полигон» Денис Шалдов обязан сообщить прокуратуре об исправлении нарушений до 24 августа 2020 года.

Слушания состоялись 12 мая 2020 года. Таким образом нарушена процедура обеспечения участия общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия будущего полигона на окружающую среду. Оспорить итоги публичных слушаний может только суд. Равно как и обязать ООО «Полигон» провести повторные слушания – с корректно указанной информацией. Будет ли суд, будет зависеть от того, как исправит ситуацию директор компании Шалдов.

Также напомним, обратятся ли в прокуратуру владельцы аэродрома "Бердск-Центральный" по законности полигона у Бердска, узнавал "Курьер. Среда. Бердск". Инициаторы обещали закрытый ангар, а планируют открытую свалку.

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