Взорвалась электроподстанция в районе водозабора на Обском море в Бердске

Взрыв с последующим пожаром произошел днем 12 августа на электроподстанции, расположенной в районе водозабора на Обском море в Бердске.
Судя по всему, горение было мощным, поскольку дым поднимался высоко в небо черным столбом и был отчетливо виден в центре города.
Замначальника бердского 5-го отряда противопожарной службы Тихон Фроловский подтвердил «Курьер. Среда. Бердск»: происшествие действительно произошло.
- Наши уехали в сторону водозабора. Там на электроподстанции произошел хлопок и пошел дым. Вызов прошел оттуда. Я распорядился, чтобы энергосети туда прибыли. Это на конечной остановке, как ехать на водозабор. Пожарные приедут, разберутся, - прокомментировал «Курьер. Среда Бердск» Тихон Васильевич.
В управлении гражданской защиты населения мэрии Бердска сообщили, что информация об отключении света в городе не поступала.
Подробности — в ближайшее время.
Буду держать вас в курсе.
:)