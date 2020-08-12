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Взорвалась электроподстанция в районе водозабора на Обском море в Бердске

16:28 12.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Дым от пожара поднимался высоко в небо, его наблюдали жители центральной части города. На место ЧП выехали энергетики.

Взорвалась электроподстанция в районе водозабора на Обском море в Бердске
Дым от пожара на подстанции (над деревьями возле вышки) виден за много километров

Взрыв с последующим пожаром произошел днем 12 августа на электроподстанции, расположенной в районе водозабора на Обском море в Бердске.

Судя по всему, горение было мощным, поскольку дым поднимался высоко в небо черным столбом и был отчетливо виден в центре города.

Замначальника бердского 5-го отряда противопожарной службы Тихон Фроловский подтвердил «Курьер. Среда. Бердск»: происшествие действительно произошло.

- Наши уехали в сторону водозабора. Там на электроподстанции произошел хлопок и пошел дым. Вызов прошел оттуда. Я распорядился, чтобы энергосети туда прибыли. Это на конечной остановке, как ехать на водозабор. Пожарные приедут, разберутся, - прокомментировал «Курьер. Среда Бердск» Тихон Васильевич.

В управлении гражданской защиты населения мэрии Бердска сообщили, что информация об отключении света в городе не поступала.

Подробности — в ближайшее время.

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От редакции

Старое оборудование хлопнуло?

Виктор, 12 августа 2020 15:31
Там у нас (с/о "Волна") сети реконструировать собирались, даже деньги собрали .. вот-вот планировали начать работы, возможно что-то пошло не так. На конечно две подстанции, непосредственно напротив остановки металлический контейнер и в конце асфальта, там капитальная кирпичная, рядом много домов. Ждем подробности. Сам завтра поеду.
Буду держать вас в курсе.
:)
Аноним, 12 августа 2020 16:10
надо-ть продукты из холодильника там забрать, иначе пропадут! Сколько дней света не будет, неизвестно.

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