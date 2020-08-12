Взорвалась электроподстанция в районе водозабора на Обском море в Бердске

Дым от пожара поднимался высоко в небо, его наблюдали жители центральной части города. На место ЧП выехали энергетики.

Дым от пожара на подстанции (над деревьями возле вышки) виден за много километров

Взрыв с последующим пожаром произошел днем 12 августа на электроподстанции, расположенной в районе водозабора на Обском море в Бердске.

Судя по всему, горение было мощным, поскольку дым поднимался высоко в небо черным столбом и был отчетливо виден в центре города.

Замначальника бердского 5-го отряда противопожарной службы Тихон Фроловский подтвердил «Курьер. Среда. Бердск»: происшествие действительно произошло.

- Наши уехали в сторону водозабора. Там на электроподстанции произошел хлопок и пошел дым. Вызов прошел оттуда. Я распорядился, чтобы энергосети туда прибыли. Это на конечной остановке, как ехать на водозабор. Пожарные приедут, разберутся, - прокомментировал «Курьер. Среда Бердск» Тихон Васильевич.

В управлении гражданской защиты населения мэрии Бердска сообщили, что информация об отключении света в городе не поступала.

Подробности — в ближайшее время.