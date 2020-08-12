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Арестовал блогера Андрея Пыжа за получение доступа к гостайне суд Москвы

16:15 12.08.2020 Фото: pixabay.com
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Блогер Пыж известен своими репортажами с заброшенных объектов. Друзья блогера заявили о его исчезновении 5 августа.

Арестовал блогера Андрея Пыжа за получение доступа к гостайне суд Москвы
Суд в Москве арестовал блогера по делу о получении доступа к гостайне

Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мещанским судом Москвы в отношении Пыжа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства.

Блогер Пыж известен своими репортажами с заброшенных объектов. Друзья блогера заявили о его исчезновении 5 августа.

Постановление о заключении Пыжа под стражу вынесено 6 августа. Срок заключения в суде не уточнили, но, согласно закону, он не может превышать двух месяцев. Дело содержит гриф "секретно", поэтому публикация его материалов запрещена. Блогеру вменяется статья 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну"). Наказание по ней составляет от трех до восьми лет.

Источник: ТАСС

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