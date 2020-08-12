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Поздравил с Днем ВВС военных Бердска Евгений Шестернин. Смотрите фото с митинга

17:15 12.08.2020 Фото: berdsk.nso.ru
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Минутой молчания участники митинга почтили память павших воинов и возложили цветы к Мемориалу.

Поздравил с Днем ВВС военных Бердска Евгений Шестернин. Смотрите фото с митинга
В Бердске прошёл митинг в честь Дня Военно-воздушных сил России

Традиционный митинг, посвященный Дню Военно-воздушных сил, прошел сегодня в Бердске на Мемориале «Воинскому братству защитников Отечества».

В мероприятии приняли участие глава города Бердска Евгений Шестернин, председатель Совета депутатов города Бердска Валерий Бадьин, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Зоя Родина и Ирина Диденко, председатель Бердской городской общественной организации ветеранов войн и вооруженных сил Анатолий Золотухин, ветераны Военно-воздушных сил, представители депутатского корпуса, руководители учреждений и предприятий, жители города Бердска. Минутой молчания участники митинга почтили память павших воинов и возложили цветы к Мемориалу.

- Уважаемые военнослужащие,ветераны Военно-воздушных сил, летчики, штурманы, специалисты инженерно-технических служб!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем Военно-воздушных сил России!

ВВС – один из самых мощных и мобильных видов Вооруженных Сил, оснащенный новейшими вооружениями, техникой, современными системами управления и связи, надежно стоит на страже нашей страны.

Гордостью нашего города был и остается 337-й Отдельный Вертолетный Полк, который базировался в Бердске с 1994 года. За плечами военнослужащих отдельного вертолётного полка - боевые задачи в горячих точках, миротворческие операции в Сьерра-Леоне и Грузии. За мужество и героизм воины авиаполка были не раз удостоены самых высоких наград.

Немало юных бердчан связывают свое будущее с мечтами о небе. И сегодня ветераны ВВС, в составе ветеранских общественных организаций, вносят весомый вклад в патриотическое воспитание молодых летчиков. Передавая славные традиции, старшее поколение авиаторов помогает в формировании профессионального становления нового поколения ВВС.

Благодарим военнослужащих, ветеранов за безупречную службу и ратный труд. Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, высоких достижений в военной службе и труде, - пожелали бердчанам глава Бердска Евгений Шестернин, заместитель председателя Совета депутатов города Бердска Владимир Голубев, председатель Бердской городской общественной организации ветеранов войн и вооруженных сил Анатолий Золотухин.

Поздравил с Днем ВВС военных Бердска Евгений Шестернин. Смотрите фото с митинга
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Источник: berdsk.nso.ru
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