Примером эффективной работы для улучшения жизни людей назвал соцпроекты завода «Искра» Андрей Травников

Андрей Травников: Социальные проекты завода «Искра» – пример эффективной работы для улучшения жизни людей

Губернатор Андрей Травников совместно с исполнительным директором завода «Искра» Сергеем Кондратьевым, Председателем Законодательного Собрания Новосибирской области Андреем Шимкивом ознакомились с развитием социальной сферы жилого района Пашино и посёлка Гвардейский. Весомый вклад в эту работу вносит завод «Искра». Правительство региона поддерживает участие предприятий в развитии социальной сферы.

В посёлке Гвардейский Губернатор проконтролировал работу поликлинического отделения городской больницы №4. Завод «Искра» оказывает медицинскому учреждению значительную поддержку, ставшую особенно актуальной в условиях пандемии коронавируса. Благодаря заводу «Искра» медики получают необходимые средства индивидуальной защиты, ведётся ремонт помещений поликлинического отделения.

«Действительно, очень много мы делаем с «Искрой» вместе. Живём с заводом одной семьей», – рассказал командир ракетной дивизии, генерал-майор Юрий Десюк.

Сегодня на предприятии восстановлен медицинский кабинет. «Мы посчитали, что будет выгоднее обеспечить врачебную консультацию непосредственно на заводе. Медицинский кабинет исторически существовал на предприятии, для его работы есть оборудование и специалисты. В наших планах – обеспечить работу терапевта, гинеколога, восстановление стоматологии», – отметил Сергей Кондратьев.

«Хорошие слова. Помогаете и больнице, и своему коллективу. Ваша работа, ваши социальные проекты – достойный пример эффективного участия предприятия в социально-экономическом развитии территории, реального улучшения жизни людей» – поддержал заводчан Андрей Травников.

Также глава региона оценил подготовку школы №34 к новому учебному году. Здесь завершаются работы по установке системы контроля управления доступа, установка дополнительных камер наблюдения, оборудования и коммуникаций в рамках реализации федерального проекта «Современная цифровая образовательная среда».

При участии предприятия «Искра» выполнен ремонт школьных помещений – гардероба, столовой, спортивного зала, приобретено необходимое оборудование.

Также глава региона поддержал инициативу по строительству новой пристройки к зданию образовательного учреждения, что серьёзно увеличит площадь школьного здания, позволит организовать обучение в одну смену.

Кроме того, Губернатор Андрей Травников проверил готовность детского сада «Антошка» к началу работы в обычном режиме. Дошкольное образовательное учреждение начнёт работать в привычном для родителей порядке, включая бассейн, уже в августе. «Здорово, что вокруг школы и детского сада сложилось активное сообщество, поддерживается преемственность», – отметил Губернатор.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области