Менеджер по персоналу: преимущества профессии и где учиться?

Любой руководитель понимает, что эффективность работы персонала влияет на успешность компании. Поэтому для подбора персонала нужен профессионал, который знает технологии, нюансы, методы. Кроме этого работник должен понимать какие кадры подходят для достижения той или иной задачи.

Преимущества и сложности работы

Главная сложность, которая есть в этой работе, заключается в следующем: рекрутер подбирает персонал и увеличивает эффективность предприятия, но при этом имеет только совещательный голос и не принимает окончательное решение. Другая сложность заключается в том, что постоянно HR-менеджер общается с людьми, которые конфликтуют и пребывают в состоянии стресса. Менеджер по подбору персонала это еще психолог, который умеет сглаживать конфликтные ситуации, возникающие в процессе работы.

Но есть ряд плюсов, которые в полной мере могут перекрыть недостатки.

Все сложности компенсируются оплатой труда. Данная специальность относится к разряду высокооплачиваемых.

HR-менеджер часто состоит в совете управления компанией. Это помогает добиваться высоких результатов, самореализовываться и наконец это престижно.

Работа с персоналом очень интересная, разноплановая. Вы постоянно знакомитесь с новыми людьми, бываете в новых местах.

Где учиться?

Чтобы работать по профессии достаточно пройти курсы менеджера по персоналу. Сегодня обучаться в режиме онлайн престижно. Такое обучение эффективное, но для студентов более удобное. Заниматься можно в любое свободное время, в любом месте. Всего за 6 недель вы освоите профессию, которая высоко цениться на рынке и хорошо оплачивается.

Ресурс l-a-b-a.com предлагает пройти обучение в этой области. Занятия имеют формат вебинаров, а кураторы дают лично обратную связь по выполненным домашним заданиям. У сайта есть личная платформа для занятий. Все уроки в одном месте – вашем личном кабинете. Благодаря этому вам нужно любое устройство под рукой и ручка с тетрадкой, чтобы учиться новому.