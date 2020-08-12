Может ли горе свести человека в могилу? Какое горе способно вызвать инфаркт и убить?

Шотландские ученые доказали, что вдовцы, потерявшие свою половину, подвержены повышенному риску смерти в первые шесть месяцев после ухода любимого человека, а в течение пяти лет им грозят серьезные проблемы с сердцем.

О том, что разбитое сердце может закончиться смертью, врачи знали давно

В начале августа в Московской области пропал десятилетний мальчик с диагнозом «аутизм». Отец ребенка забыл закрыть дверь, и мальчик с особенностями развития впервые за 10 лет вышел из дома один. Спустя сутки ребенка нашли в реке Рузе. Малыш утонул. Спустя еще двое суток умер его отец, который винил себя в трагедии. По предварительным данным — от инфаркта. Может ли горе свести человека в могилу?

«Горе с медицинской точки зрения — это острый стресс, — рассказывает доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Карабиненко. — В таком состоянии в кровь выделяется большое количество адреналина (гормона стресса, который негативно влияет на работу сердца) и резко сжимаются сосуды, в том числе коронарные артерии, питающие сердечную мышцу. На фоне длительного спазма артерий может произойти сердечный приступ или инфаркт, которые, в свою очередь, могут привести к летальному исходу».

Ловушка для сердца

О том, что разбитое сердце может закончиться смертью, врачи знали давно. А в 1991 году появился специальный медицинский термин «синдром такоцубо», он же «синдром разбитого сердца», поскольку чаще всего состояние развивается на фоне тяжелой психической травмы.

Этот синдром впервые был описан японским ученым Хикару Сато. «Такоцубо» с японского переводится как «ловушка для осьминога», это устройство по форме напоминает кувшин с узким горлышком. Именно такую форму приобретает и разбитая горем сердечная мышца.

Горе или инфаркт

Несмотря на то, что синдром разбитого сердца стал известен почти 30 лет назад, а регистры больных появились в 2007 году, даже опытные врачи до сих пор путают разбитое сердце с инфарктом. Клиническая картина этих заболеваний схожа. Единственное отличие — при синдроме разбитого сердца у пациента нет атеросклеротического поражения коронарных артерий. Поэтому если пациентам с инфарктом требуется восстановление кровотока, то людям с разбитым сердцем нужно в первую очередь «сгладить» уровень гормонов стресса в крови (с помощью специальных препаратов).

Иногда сердце восстанавливается самостоятельно спустя несколько недель или месяцев после трагедии, хотя, как выяснилось, даже в таких случаях пережитое не проходит бесследно. Есть данные о том, что родители, потерявшие ребенка, в первые 10 лет после трагедии погибают в 4 раза чаще, чем их благополучные сверстники.

Шотландские ученые доказали, что вдовцы, потерявшие свою половину, подвержены повышенному риску смерти в первые шесть месяцев после ухода любимого человека, а в течение пяти лет им грозят серьезные проблемы с сердцем.

Врачи считают, что люди, перенесшие трагическую потерю, как минимум в течение года должны находиться под наблюдением кардиолога.

От печали до радости

Как оказалось, синдром такоцубо может вызвать не только горе, но и сильная радость, например свадьба или крупный выигрыш. Чаще всего на больничной койке после счастливого события оказываются женщины старше 55 лет. Скорее всего, это происходит из-за того, что в этом возрасте отмечается резкое падение уровня эстрогенов, женских гормонов, которые защищают сердце в молодости.

Источник: АиФ