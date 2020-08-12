Где найти чит-коды для популярных компьютерных игр?

Компьютерные игры сегодня – это не просто развлечение, а киберспорт.

И такой вид спорта становится с каждым годом все популярнее. Если раньше подростки часами просиживали у мониторов просто так, то теперь есть возможность стать профессиональными игроками, которые зарабатывают, играя, реальные деньги. Делать это можно разными способами: ставки, участвовать в турнирах, продавать снаряжение.

Как улучшить навыки?

Вместе с развитием киберспорта появились специальные расширения, которые повышают навыки игрока. Найти их можно на ресурсе battlelog.co. На официальном сайте есть возможность их оплатить и скачать. Подробнее о преимуществах сервиса читайте здесь c-inform.

Разработчики приложили массу усилий для того, чтобы вы проходили квесты намного быстрее и успешнее. Улучшения позволяют сражаться эффективнее с превосходящими вас соперниками, а также добывать снаряжение и получать навыки. Конечно, есть и абсолютно «белые» способы зарабатывать улучшения, но на это уйдет очень много времени. Еще одна особенность сервиса – наличие чата, где можно обратиться в службу поддержки или общаться с другими игроками.

Для каких игр представлены коды?

На самом деле читов здесь очень много, которые подходят для большинства популярных, современных игр. Одна из таких Overwatch. Для нее можно приобрести расширение с доступом на ограниченное количество времени: 24 часа, неделю или месяц. Вы получите:

Приспособление, которое позволит точно прицеливаться и совершать выстрелы.

Разработчики кодов будут на связи, и вы сможете получить необходимую поддержку.

Можно расширить возможности персонажа.

Данные расширения невозможно обнаружить, поэтому можете не переживать за сохранность аккаунта.

Еще одна популярная игра – DayZ. Здесь открытый мир, а расширения помогут выжить в постапокалиптическом мире, где восстали зомби. Коды помогут остаться невредимым при стрельбе, а наведение будет осуществляться без видимости для соперника.