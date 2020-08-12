Биография Дмитрия Голубкова

По сегодняшний день он входит в состав совета директоров одной из крупнейших газораспределительных компаний России «Мособлгаз». Был вице президентом компании «Акрон». Здесь он трудился порядка 16 лет. Предприятие производит минеральные удобрения и считается одним из самых крупных в мире.

Предприятие производит и осуществляет поставки минеральных удобрений по всему миру. Заводы компании оборудованы по последнему слову техники, используют современные технологии и экологически чистое сырье, что приоритетно для современности. Дмитрий Голубков постоянно участвовал в развитии и инвестировании компании, поэтому качество и количество продукции с каждым годом улучшалось и росло. Основными рынками сбыта являются Россия, Бразилия, Америка, Европа, Китай.

Дмитрий с 2006 года занимал пост вице-президента и в период его работы на этом предприятии награждался несколькими званиями: «Человек года», «Почетный гражданин». С 2012 года Дмитрий Аркадьевич Голубков возглавляет «Мособлгаз». За время своей деятельности он реализовал большой план по газификации предприятий и жилых комплексов в Московской области. Под его руководством число абонентов «Мособлгаз» увеличилось на три миллиона. Кроме этого ген.директор модернизировал газотранспортную систему и осуществил диджитализацию систем. В 2020 году Дмитрий покинул пост ген.директора и стал членом совета директоров.

Голубков имеет несколько высших образований, постоянно совершенствует свои навыки и полученные знания раньше. Относительно недавно, в 2011 году, он получил степень MBA в Швейцарии, а в 2013 году уже отправился повышать квалификацию. Дмитрий не равнодушен к спорту и спортивным мероприятиям, так как он стал президентом баскетбольного клуба в Химках. Он и сейчас принимает активное участие в политической жизни родного города.