5 магических ритуалов с ножницами: узнай, как "отрезать" от человека болезни и несчастья

У ножниц есть огромная магическая сила. Это сильный инструмент для обрядов и ритуалов. Их используют для различных гаданий и ритуалов на благополучие в доме и здоровье.

Купите их на убывающей луне во второй половине дня

Ножницами можно "отрезать" от человека болезни, несчастья. При помощи ножниц можно избавиться от всего ненужного: отношений, неприятностей, привязанностей. С их помощью можно прорезать проходы, пути для различных материальных и не материальных благ, нужных людей и связей. Ими также можно разрезать препятствия на вашем пути, а также вырезать то, от чего вы хотите избавиться в данный момент, либо вырезать что-либо, а что-то другое вставить в свою жизнь.

Для любых магических действий нужны новые металлические ножницы. Купите их на убывающей луне во второй половине дня. После покупки положите их на три дня на самое видное место, но никто из членов семьи не должен в эти дни ими пользоваться. Спустя трое суток ополосните их в солёной воде, а воду затем вылейте. Ножницы-оберег храните вместе с другими ножницами, пользуйтесь ими и поддерживайте их магическую силу. Их нельзя использовать на кухне.

Одежда, скроенная этими ножницами убережёт вас от разлучницы и укрепит семью. Любые действия, которые вы будете выполнять магическими ножницами, будут отсекать от вас негатив и черноту. Для ритуалов с ножницами держите их в правой руке.

Защита дома.

Купив ножницы, дома встаньте на порог, повернитесь лицом к улице и очертите ими в воздухе крест. Так вы поставите простую, но хорошую защиту своего дома. Раскрытые ножницы остриём к входящему можно положить под коврик - так вы обезопасите свой дом от злых и недобрых людей.

Ритуал на сохранения покоя в семье.

В цветочный горшок воткните ножницы под самые колечки и скажите: "Ножницы - стреножницы! Склоки- ссоры стреножьте, да на счастье множьте. И Бог поможет - он всё может. Сказано!"

Заговор от проклятий.

Если вам кто-то пожелал несчастья, сильно обидел словом или проклял, проведите обряд с ножницами. Возьмите их в правую руку и скажите: "Как с ветра пришло, так туда и уйди. Что с собой принесло, то обратно унеси. Злой умысел от рабы божьей (имя) с собой забери. Аминь!" . После заговора начертите вокруг себя круг.

Заговор от разорения, банкротства и бедности.

Возьмите ножницы, выйдите на улицу, отрежьте от берёзы маленькую веточку и прошепчите: "Не деньги режу, а прутик берёзовый. Прутик засохнет, сгниёт, прахом пойдёт, а деньги со мной останутся. Будь слово моё крепче камня. Аминь!". Веточку спрячьте дома в укромном месте.

Ритуал на автомобиль от аварий.

Этот ритуал важно провести после покупки нового авто или особенно подержанного. Он убережёт владельца от автоаварий, любых происшествий с авто.

Возьмите ножницы в правую руку, обойдите вокруг своего авто, от двери водителя к капоту, затем вернитесь назад и обойдите машину сзади, а затем вернитесь на исходную точку. Этот путь нужно проделать три раза и каждый раз режьте ножницами воздух. Так вы поставите себе защиту и избавитесь от всех неприятностей во время поездок.

Источник: zen.yandex