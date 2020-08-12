Вырвала себе глаза под наркотиками. Пришлось вставлять протезы 20-летней Кейли Мутарт

Сейчас у 22-летней жительницы Штатов много планов. Она посещала школу для слепых и уже научилась обходиться без посторонней помощи в быту.

Скоро девушка получит собаку-поводыря и станет ещё более независимой В феврале 2018 года 20-летняя Кейли Мутарт из Южной Каролины, США, находясь в состоянии наркотического опьянения, вырвала себе глаза. Девушка была уверена, что таким образом она спасёт мир. Американку срочно доставили в больницу, где врачи констатировали, что она навсегда останется слепой.

Однако жуткий инцидент послужил толчком к тому, чтобы Кейли начала новую жизнь. Она обратилась за помощью в реабилитационный центр, чтобы справиться с наркозависимостью, и в итоге одержала над ней победу.

Отказаться от наркотиков было тяжело и физически, и морально, меня мучили галлюцинации и психозы, но я преодолела это, слава богу. Кейли Матхарт Отказаться от наркотиков было тяжело и физически, и морально, меня мучили галлюцинации и психозы, но я преодолела это, слава богу.

А теперь девушка с радостью отметила очередной этап новой жизни: ей наконец установили глазные протезы. И никто из близких не смог сдержать слёз, глядя на её лицо. "Я была так взволнована. Я просто хотела казаться нормальной для окружающих", — отметила сама Кейли.

Сейчас у 22-летней жительницы Штатов много планов. Она посещала школу для слепых и уже научилась обходиться без посторонней помощи в быту. Скоро девушка получит собаку-поводыря и станет ещё более независимой. Кайли собирается получить достойное образование и написать книгу о том, через что ей пришлось пройти.