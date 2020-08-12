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«Хлопнула» электроподстанция в СНТ «Приморский» в Бердске. Дым увидели за несколько километров

16:43 12.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Городские сети из-за происшествия не пострадали. Но дачники остались без света. Они рассказали, что собирали деньги на реконструкцию электроснабжения. Произошло короткое замыкание.

«Хлопнула» электроподстанция в СНТ «Приморский» в Бердске. Дым увидели за несколько километров
СНТ "Приморский" находится за Гуменкой

Хлопок на электроподстанции произошел в Бердске около 14.00 сегодня, 12 августа. Дым поднимался высоко в небо черным столбом и был отчетливо виден в центре города.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», ЧП произошло в районе водозабора на Обском море, где располагаются несколько садовых обществ. Дачники вызвали пожарных.
- Это на конечной остановке, как ехать на водозабор, - сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замначальника бердского 5-го отряда противопожарной службы Тихон Фроловский.

- Произошел хлопок на подстанции СНТ «Приморский». Произошло короткое замыкание электропроводки. Никто не пострадал, - позже констатировал Фроловский, отметив, что, когда пожарные приехали, открытого горения не было.

По его словам, электроподстанция принадлежит садовому обществу, поэтому городским энергетикам «дали отбой». В местных РЭС подтвердили, что им подстанция не принадлежит. Но была опасность того, что пострадают высоковольтные линии. Этого не произошло. Иначе без электричества мог остаться город.

В управлении гражданской защиты населения мэрии Бердска сообщили, что информация об отключении света в какой-либо части городе не поступала.

Но теперь беспокоятся дачники, что остались без света.
На конечной две подстанции, непосредственно напротив остановки металлический контейнер и в конце асфальта капитальная кирпичная, рядом много домов. В СНТ «Волна» сети реконструировать собирались, даже деньги собрали. Вот-вот планировали начать работы, возможно, что-то пошло не так, - рассказал Виктор.

Масштабы "бедствия" пока неизвестны.

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Снова деньги сдавать придется дачникам?

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