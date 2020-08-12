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Продавал личные вещи, потерял 350 тыс. руб, но сохранил персонал в простой в коронавирус директор «Бара-24» Дмитрий Шмидт из Бердска

17:18 12.08.2020, Алена Романцова Фото: Дмитрия Шмидта
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Дмитрий продал 10 алюминиевых кег и 4 баллона с углекислотой. Этого хватило только на зарплату сотрудникам. Он уверен – малый бизнес оказался самой незащищенной сферой в пандемию. А жители с нетерпением ждут открытия развлекательных заведений, отдыхать тоже нужно.

Продавал личные вещи, потерял 350 тыс. руб, но сохранил персонал в простой в коронавирус директор «Бара 24» Дмитрий Шмидт из Бердска
"Бар-24" закрылся в конце марта и не может работать уже 5 месяцев в коронавирус
Сюжет: Как выживает бизнес в коронавирус?
Продавал личные вещи, потерял 350 тыс. руб, но сохранил персонал в простой в коронавирус директор «Бара 24» Дмитрий Шмидт из Бердска

Продавал личные вещи, потерял 350 тыс. руб, но сохранил персонал в простой в коронавирус директор «Бара-24» Дмитрий Шмидт из БердскаПотеряла 200 тыс. руб. за пандемию, но рада возрождению туризма в России директор турагентства Светлана Архипова из БердскаЕщё 9 новостей

Как выживал в коронавирус директор «Бара-24», когда было запрещено работать? Сколько денег потерял, смог ли сохранить сотрудников, как будет восстанавливать убытки? На эти вопросы «Курьер. Среда. Бердск» ответил собственник заведения Дмитрий Шмидт. Мы продолжаем рубрику «Как выживает бизнес в коронавирус».

Все двери закрыты

«Бару-24» пришлось закрыться 28 марта 2020 года вместе с началом самоизоляции. Тогда это понятие было никому не понятно и неизвестно. Бизнесу предстояли самые тяжелые времена – нужно было прекратить деятельность, но продолжать платить зарплату сотрудникам.

- Мне пришлось продавать личные вещи, чтобы заплатить хотя бы минимальный размер оплаты труда – 12 тыс. рублей в месяц. У меня четыре сотрудника, девушки, с которыми я с самого первого дня создания бара. И мне не хотелось потерять таких работников, - рассказал Дмитрий 11 августа.

Дмитрий продал 10 алюминиевых кег и 4 баллона с углекислотой. Этого хватило хотя бы заплатить зарплату, о каком-то развитии других направлений не могло идти речи. Хотя общепитам и можно было работать на доставку.

- У нас бар. Мы изначально позиционировали себя как бар, а не как кафе. Мы поначалу пробовали работать на доставку алкоголя, но она в принципе запрещена в России. Поэтому это не увенчалось успехом, - рассказал Дмитрий.

Работали только на вынос, но прибыли это не принесло.

Сотни тысяч рублей потерь

Так и держался Дмитрий – находил деньги, чтобы сохранить работников, чтобы пережить этот период, переждать время.

- Когда в конце июля разрешили работу летним верандам мы тоже не смогли открыться. Так как для этого нужно было сделать навес, поставить столы. Нужны были вложения, а мы ушли в глубокий минус. Деньги на развитие брать негде, - с сожалением отметил Дмитрий.

В среднем директору «Бара-24» удавалось зарабатывать около 70 тыс. рублей. Если посчитать, за 5 месяцев простоя он потерял 350 тыс. рублей.

Потери во благо?

Дмитрий не берется оценивать решения властей, правильным ли было решение закрыть большинство организаций, людей на самоизоляцию, а потом оставить под запретом кафе и бары. Но он лишь уверен, что масштабы катастрофы не настолько большие, насколько глобальные меры были приняты.

- Скорее всего, был риск того, что медицина может не справиться с эпидемией, поэтому было легче снизить риск распространения инфекции тем, что людей «изолировали» друг от друга, - отмечает Дмитрий.

Он недоволен лишь тем, что малый бизнес остался не защищен. Он не смог получить никакой государственной поддержки в этот тяжелый период. Сейчас он очень ждет 17 августа, с этого дня обещают открыть развлекательные заведения, заведения общепита. И он сможет вновь зарабатывать, а не терять.

Этого дня ждут и жители. Многие устраивают вечеринки на улице и даже в центре Новосибирска. Отдыхать людям тоже нужно. И многие ждут такой возможности.

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От редакции

Ждете открытия кафе и баров?

житель Бердска, 12 августа 2020 17:40
Можно было получить от государства поддержку в размере 12 тыс на себя и на работников, то есть по 60 тыс рублей, 2 месяца, то есть всего он мог бы получить 120 тыс рублей.
Аноним, 12 августа 2020 17:45
А где о находится этот Бар-24? Никогда там не был.
Аноним, 12 августа 2020 18:10
Да какая разница? У нас эти наливайки - разливайки - вдовьи слёзы в Бердске, через каждые пятьдесят метров не ошибёшься,найдёшь! Я например зато,чтобы на их месте, по всему Бердску вместо них , возникли травяные чаи и соковые напитки без алкозаразы, а то две трети Бердска со вздутыми животами - пивными бочёнками, любого пола и одутловатыми лицами от алкашного не просыхания годами ходят! Страшно смотреть на этих завсегдатаев алкоразливашек, как зомби с остекленевшими глазами и ничего им уже в жизни не надо и свалка устраивает хоть в Бердске, хоть у них под окном!
Аноним, 12 августа 2020 18:23
Зато бизнес стабильно прибыльный очень! Это вам не в киоске сникерсами торговать.

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