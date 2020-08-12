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Каким должен быть идеальный завтрак, рассказала диетолог

17:01 12.08.2020 Фото: Pixabay
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По словам Юлии Чехониной, утром в тарелке всегда должны лежать два компонента - это белковое блюдо и гарнир в виде каши.

Каким должен быть идеальный завтрак, рассказала диетолог
Углеводы с утра нужны для того, чтобы продуктивно работать целый день

На завтрак в тарелке должны лежать и углеводы, и белки. Только при таком условии завтрак можно назвать полезным. Об этом рассказала «Звезде» врач-диетолог Юлия Чехонина.

«С утра тарелка не должна быть наполнена только одним компонентом, например кашей, как это принято считать. Должно присутствовать и белковое блюдо тоже», - пояснила эксперт.

Она отметила, что человеку необходимы углеводы, как источник энергии. Углеводы с утра нужны для того, чтобы продуктивно работать целый день. Однако, если не съесть с утра и белок, например в виде омлета или сырников, то появляется большой риск не дополучить в течение дня его суточную норму, добавила Чехонина.

«Если мы не дополучим белка за день, то мы получим избыток жира и углеводов, - других вариантов нет. А это прямой путь к появлению лишних килограммов», - объяснила врач-диетолог.

Ранее диетологи назвали продукты, которые полезно есть на завтрак в процессе сбрасывания лишнего веса. Специалисты советуют есть куриные яйца, которые лучше варить вкрутую. Также полезны на завтрак цельнозерновой хлеб и авокадо. А вот от мюслей, соков и специальных батончиков лучше отказаться. По мнению диетологов, в них содержится большое количество сахара.

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