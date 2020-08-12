Председатель Горсовета Бердска нарушил правила дорожного движения
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Председатель Горсовета Бердска нарушил правила дорожного движения

4:50:488/12/2020
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Инцидент попал на видео автомобилистки Ольги Кашиной.

— А товарищ Бадьин не пристегнулся и поехал, — комментирует случившееся автор видео и задаётся вопросом: — Так можно? Даже если вы самый известный человек? В Бердске.

На стоп-кадре за рулём отъезжающей с парковки у спортклуба «А-Спорт» иномарки, действительно, проглядывается профиль человека очень похожего на спикера Горсовета Бердска.

Сотрудников ГИБДД Ольга просит по мелочам не напрягаться, однако если Валерий Георгиевич захочет откликнуться на публикацию, это можно сделать в комментариях под материалом.

Источник: svidetel24.info

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