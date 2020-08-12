Звездопад Персеиды в ночь на 13 августа 2020: как загадать желание, которое исполнится

Конец лета всегда славится своими звездопадами, и в августе 2020 года произойдет долгожданное для многих событие — поток Персеиды устремится к Земле. Этим астрономическим явлением можно будет полюбоваться в темное время суток.

Астрологи называют Персеиды одним из красивейших явлений

Звездопады, или метеоритные дожди, обладают невероятным магнетизмом и приковывают к себе взгляды не только романтиков, но и практичных людей. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют выделить время для того, чтобы полюбоваться ночным небом, а также загадать заветное желание на одну из падающих звезд.

Звездопад Персеиды в августе 2020 года

Астрологи называют Персеиды одним из красивейших явлений. В безоблачную ночь яркие вспышки особенно завораживают. Такое время прекрасно подходит для романтических свиданий. В ночь с 12 на 13 августа наступает пик звездопада, и этот момент способен изменить жизнь многих. Астропрогноз для Знаков Зодиака поможет найти верное направление к успеху, а загаданное желание обязательно сбудется, если верить в себя. Звездопад — это не только астрономическое, но и астрологическое явление, к которому стоит отнестись внимательно.

В августе влияние падающих метеоров коснется финансовой стороны жизни, раскрывая в людях потенциал для осуществления смелых идей. Из года в год звездопад Персеиды остается практически неизменным, и благодаря такой стабильности каждый сможет изменить жизнь к лучшему, подготовиться к этому событию и заранее правильно сформулировать желание, чтобы адресовать его Вселенной.

Как загадать желание на падающую звезду

Перед тем, как озвучить свою заветную мечту, ее нужно правильно сформулировать. Посылая Вселенной просьбу, нужно соблюдать простые правила:

верить в то, что мечта станет реальностью;

никому не говорить о своем желании;

не зацикливаться на нем.

Первое, что нужно сделать — записать желание, чтобы оно звучало конкретно. Не стоит расписывать мечту на нескольких листах — достаточно одного предложения. Для того, чтобы попросить денег, нужно указать сумму или конкретную вещь, которую хочется приобрести. Это касается любого желания: оно не должно звучать абстрактно, иначе мечта может исполниться не так, как это было необходимо.

Второй шаг — это непосредственно само желание, которое произносят мысленно или вслух, «поймав звезду». В тот момент, когда метеор озарит небосклон, желание должно прозвучать, и когда свет погаснет, Вселенная откликнется.

Третьим шагом будет благодарность. Искренние слова благодарности позволят исполнить мечту быстрее. После того, как ритуал завершен, не стоит каждый день ждать исполнения загаданного, злиться и раздражаться, если мечта не спешит ворваться в жизнь.

Исполнение желания напрямую зависит от внутреннего настроя человека, поэтому так важно сохранять внутреннее равновесие, искренне верить и радоваться тому, что уже есть в жизни, не опускать рук и продолжать движение вперед.

Источник: dailyhoro