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Жара вернется? Изучаем прогноз погоды в Бердске до конца рабочей недели

17:26 12.08.2020 Фото: pixabay.com
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Продолжает смещаться с запада на регион циклон, который принесет дожди с грозами и ослабление жары.

Жара вернется? Изучаем прогноз погоды в Бердске до конца рабочей недели
Ожидается похолодание и дожди с грозами

Синоптики Новосибирской области создали прогноз погоды на ближайшие три дня. Так, ожидается похолодание и дожди с грозами.И все из-за того, что продолжает смещаться с запада на регион циклон, который принесет дожди с грозами и ослабление жары.

Все трое суток ожидаются небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, юго-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. 15 августа возможен переход ветра на северо-западный.

Ночью 13 августа в Бердске ожидается 15–17 градусов, днем 23–25 градусов, 14 августа ночные температуры составят 14–16 градусов, дневные — 22–24 °С. В субботу, 15 августа, ночью ожидается 13–15 градусов, днем 20–22 °С.

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