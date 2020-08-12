"Все профукали, попрошайки, и опять дай": От Путина требуют ответа о выплатах 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет

Петицию в поддержку августовских выплат для подготовки детей к школе на 12 августа подписали чуть более 249 000 родителей. Но все больше критики звучит в адрес просящих, получивших уже по 20 000 рублей на каждого ребенка от президента.

Родители заявляют, что за лето дети выросли и придется покупать новую одежду на осень и зиму, а это огромные траты

В июне и июле 2020 года российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получили по 10 тыс. рублей «президентских» на каждого ребенка. Напомним, что Владимир Путин заявил о повторных выплатах на детей в июле в своем обращении к нации 23 июня. Родители с восторгом восприняли инициативу о продлении выплат. А теперь россияне хотят получить пособие и в августе, аргументируя большими тратами на подготовку к школе. И ждут, что глава государства все-таки прислушается.

В начале июля на портале change.org появилась петиция родителей, в которой они попросили продлить выплату в 10 тысяч рублей на детей на август. С инициативой выступила жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.

На 17.00 среды, 12 августа, петиция собрала свыше 249 тыс. подписей. За сутки появилось меньше 2 тыс. сторонников, подписавших обращение к главе государства и кабмину, выяснил «Курьер. Среда. Бердск». Все меньше россиян подписывают петицию, видимо, отчаявшись получить августовское пособие. И все больше появляется критических комментариев к публикациям на тему продления выплат. Кое-кто называет просящих попрошайками, спрашивает, зачем рожали, если не можете прокормить.

Но люди со всей России делятся мнениями и рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса, отмечая, что деньги пригодятся для подготовки детей к школе.

Аноним, 11 августа:

-«Один позор клянчить». Кому позор, пусть не клянчат. (Да и детей у них нет, а самих их наверно в пробирке зачали без родителей). А муж Валерии с доходом в 1 500 000 рублей клянчит. И тарзан с русалкой тоже клянчит, имея дома за границей. И Сечин клянчит скидки на налоги, имея доход 1 500 000 в день.

Аноним, 12 августа:

- А нас как в 90-х растили, никто денег не давал, а было еще хуже.

Аноним, 12 августа:

- Достало это нытье! Неблагодарные позорники, все профукали на самокаты, телефоны и развлечения, а теперь опять им дайте денег! Расповадил вас Путин, вот вы и плодитесь, как кошки, думая не головой, а другим местом... Тьфу!!!

Аноним, 12 августа:

- А в 90-е вообще ничего не было: еды, зарплаты, помощи. Мы и не знали, что можно просить. Всё подработки искали.

Аноним, 12 августа:

- Сколько тут умных людей. Ну так давай те не будем рожать и посмотрим, сколько нас останется. Почему мы должны работать, платить налоги, а государство не должно нам помогать?

Аноним, 07 августа:

- Стыдно - окажите помощь нуждающимся, может полегчает.

Аноним, 08 августа:

- Больше половины родителей, которым реально жизненно необходимы эти деньги... Жаль, что над нашим людом стебутся... Не ждите! Мы просто рабы...

Аноним, 08 августа:

- Что вы только о себе думаете? Почему вам плевать на Бейрут? Африку? Сирию? Разве им помощь не нужнее, чем вам с нами? Разве вы к этому не привыкли за годы СССР?

Аноним, 10 августа:

- Вы случайно не бредите, зайдите на другой форум - дети и бейрут это разные вещи.

Риол, 08 августа:

- Надо чтоб Путин ответил нам лично: Почему разделили детей до и после. А нам, родителям, нисколечко не стыдно, потому что мы защищаем интересы наших детей.

))))), 08 августа:

- Страна обладающая 40 процентами мировых запасов, которые принадлежат народу, заметьте через чур умные, не может одеть детей в школу! Позор стране такой!