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Изумили Путина цены на Камчатке. Он поручил "посмотреть на монополистов"

18:14 12.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент назвал уровень цен в регионе очень высоким и усомнился в их обоснованности.

Изумили Путина цены на Камчатке. Он поручил посмотреть на монополистов
Путин поручил "посмотреть на монополистов" на Камчатке. Рабочая встреча с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым

Президент России Владимир Путин выразил сомнения в обоснованности высокого уровня цен на Камчатке, поручив проанализировать деятельность монополистов в регионе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На встрече с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым, состоявшейся в среду, 12 августа, в режиме видеоконференции, глава государства отметил, что уровень доходов граждан на полуострове по сравнению с другими регионами РФ "неплохо смотрится" (регион занимает по этому показателю восьмое место в стране), но из-за очень высокого уровня цен "реальные доходы не такие уж и большие получаются".

"И нужно самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке. Я понимаю, все связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обосновано", - сказал Путин.

Он поручил врио главы региона вместе с Федеральной антимонопольной службой "самым внимательным образом на это взглянуть".

Глава государства отметил, что темпы депопуляции на Камчатке сократились, но "в принципе [убыль] продолжается", и это связано в том числе с реальными доходами населения. Путин обратил внимание, что и доходы самого края неплохие, однако бюджет исполняется с дефицитом и уровень финансовой самообеспеченности региона достаточно низкий. "Я вас прошу самым внимательным образом все эти проблемы решить", - обратился президент к Солодову.

При этом, по мнению Путина, в экономике края наблюдаются хорошие тенденции и по темпу роста промышленного производства, и по увеличению объемов сельхозпродукции, и по увеличению валового регионального продукта, которое значительно выше, чем в среднем по стране, а также по обороту внешней и розничной торговли, по инвестициям в основной капитал. Президент отметил также невысокую долговую нагрузку на бюджет и уровень безработицы, который "подрос немножко, но все-таки рост меньше, чем в среднем по Российской Федерации". Путин подчеркнул, что позитивное настроение создает и целый набор хороших инвестпроектов в крае по разным направлениям.

"Поэтому, опираясь на весь этот позитив, нужно, конечно, избавляться от проблем, которых еще достаточно на Камчатке, и двигаться дальше, имея в виду перспективные планы развития этой замечательной, очень богатой и красивой территории России. Я хочу пожелать вам успехов", - заключил глава государства.

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От редакции

Цены снизят?

Аноним, 12 августа 2020 18:34
Бедняга, только узнал. Каждый день для деда открытия какие-то в стране, где он 20 лет главный.

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