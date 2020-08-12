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У Ефремова случился инсульт прямо в суде, подтвердили врачи

18:25 12.08.2020 Фото: Скриншот с видео
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По мнению медиков, у Ефремова была транзиторная ишемическая атака — приступ, похожий на инсульт. Наркологи говорят, что причиной ухудшения здоровья артиста стали последствия запоев и резкий отказ от алкоголя.

У Ефремова случился инсульт прямо в суде, подтвердили врачи
Врачи подтвердили инсульт у Ефремова

У Михаила Ефремова подтвердился инсульт, об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Сейчас актер находится в Боткинской больнице, куда его госпитализировали из здания суда 11 августа. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Накануне должно было состояться судебное заседание по делу о смертельном ДТП. Михаилу Ефремову еще по пути в суд стало плохо, из машины ФСИН приставы его вывели под руки, но уже спустя несколько минут из здания его вынесли на носилках в бессознательном состоянии. Артиста госпитализировали с подозрением на инсульт.

Заседание суда 12 августа пришлось отложить, так как подсудимый по-прежнему в больнице.

При этом Ефремов и до вчерашнего дня жаловался на самочувствие: 10 августа ему дважды вызывали скорую помощь. Он жаловался на ухудшение самочувствия и нарушение речи, но к приезду медиков симптомов уже не было.

По мнению врачей, у Ефремова была транзиторная ишемическая атака — приступ, похожий на инсульт. А вот психиатр-нарколог Алексей Казанцев высказал мнение, что причиной ухудшения здоровья артиста стали последствия запоев и резкий отказ от алкоголя, передает Лайф.

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