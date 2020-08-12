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Как погибала подлодка "Курск" ровно 20 лет назад?

18:34 12.08.2020 Фото: Википедии
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Субмарину 6 часов не признавали терпящей бедствие, несмотря на взрыв. Погибли в Баренцевом море 12 августа 2000 года 118 человек.

Как погибала подлодка Курск ровно 20 лет назад?
Затонувший "Курск". Восстановлена хронология гибели подлодки

Атомный подводный ракетонесущий крейсер (АПРК) К-141 «Курск», затонувший в Баренцевом море 20 лет назад, 12 августа 2000 года, около шести часов не считали терпящим бедствие несмотря на то, что другие суда зафиксировали звук, который мог быть подводным взрывом, после чего «Курск» перестал выходить на связь. Хронологию катастрофы в беседе с «Лентой.ру» восстановил капитан 1-го ранга Игорь Курдин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки.

10 августа 2000 года «Курск» вышел из губы Западная Лица в район учений, где в полдень 11 августа успешно выполнил стрельбу практической ракетой «Гранит». После этого он ушел на глубину и направился туда, где планировались торпедные стрельбы.

В 06:00 12 августа лодка заняла назначенный район, куда в роли «противника» должен был прийти отряд российских боевых кораблей во главе с флагманом — тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий». В 08:35 «Курск» нанес условный удар полным боекомплектом ракет по этим кораблям. В 08:51 командир подлодки капитан 1-го ранга Геннадий Лячин доложил об этом командованию, а также сказал о готовности к торпедным стрельбам. Это было последнее донесение с «Курска».

В 11:09 гидроакустики «Петра Великого» зафиксировали работу гидролокатора подлодки, которая готовилась к торпедной атаке, а в 11:30 — другой звук, который мог быть подводным взрывом. Затем по корпусу флагмана пришелся мощный гидродинамический удар, но командование не придало этому значения.

Гидродинамический удар почувствовала и подлодка «Карелия», которая была в 80 километрах от «Курска», а также «услышала» норвежская сейсмическая станция ARCES в 470 километрах от места ЧП. Там зафиксировали два толчка — взрыв мощностью 200 килограммов в тротиловом эквиваленте на глубине 40 метров, и более мощный на глубине 100 метров — в 5 тонн тротила.

В 14:12 корабли, выступавшие в роли учебных мишеней для «Курска», вышли из района, в котором находилась лодка, и ждали, что «Курск» всплывет для доклада. Когда этого не произошло, в небо подняли вертолеты. В 15:25 «Петр Великий» пытался вызвать подлодку по звукоподводной связи, в воду стали сбрасывать взрывпакеты — сигнал подводникам об экстренном всплытии. Но, по словам собеседника «Ленты.ру», «Курск» не считали аварийным даже к 17:00, когда этого уже однозначно требовали правила ВМФ.

Только в 17:20 спасательному судну «Михаил Рудницкий» определили готовность к выходу в один час. По факту спасатели вышли в море только через восемь часов.

На «Курске» погибли 118 человек — весь экипаж и прикомандированный к ним представитель завода «Дагдизель». Согласно отчету Генеральной прокуратуры, причиной катастрофы стал взрыв торпеды, произошедший из-за утечки компонентов топлива. 23 человека выжили в герметичном 9-м отсеке. По разным версиям, они могли оставаться в живых от нескольких часов до двух суток (на последней версии настаивают родственники экипажа), однако спасти их не удалось ни российским службам, ни иностранным специалистам, которые присоединились к операции.

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