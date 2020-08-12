12.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Огонь на поражение открыла против митингующих милиция в Белоруссии

18:45 12.08.2020 Фото: sputnik.by
0

Есть раненые. Массовые акции протеста в Белоруссии устраивают противники Александра Лукашенко, который уже 26 лет руководит страной и снова переизбрался.

Огонь на поражение открыла против митингующих милиция в Белоруссии
Против участников массовых беспорядков в Белоруссии возбудили дела

МВД Белоруссии подтверждает ранение одного из "напавших" на ОМОН в Бресте, заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

"В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен",- написала Чемоданова в Telegram-канале.

Накануне в центре Бреста произошли столкновения протестующих с ОМОНом.

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.

Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Лукашенко ничего не сломит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой доход должны иметь малоимущие семьи, чтобы получать выплаты на детей до 3 лет в Новосибирской области?
19:16 12-08-2020
Какой доход должны иметь малоимущие семьи, чтобы получать выплаты на детей до 3 лет в Новосибирской области?
БердскПривезли газон за 44 млн рублей для футбольного поля на сгоревший стадион «Авангард» в Бердске
19:08 12-08-2020
Привезли газон за 44 млн рублей для футбольного поля на сгоревший стадион «Авангард» в Бердске
Вы уволены! В каких отраслях больше шансов потерять работу?
18:55 12-08-2020
Вы уволены! В каких отраслях больше шансов потерять работу?
Огонь на поражение открыла против митингующих милиция в Белоруссии
18:45 12-08-2020
Огонь на поражение открыла против митингующих милиция в Белоруссии
Как погибала подлодка "Курск" ровно 20 лет назад?
18:34 12-08-2020
Как погибала подлодка
У Ефремова случился инсульт прямо в суде, подтвердили врачи
18:25 12-08-2020
У Ефремова случился инсульт прямо в суде, подтвердили врачи
Изумили Путина цены на Камчатке. Он поручил "посмотреть на монополистов" 1
18:14 12-08-2020
Изумили Путина цены на Камчатке. Он поручил
Бердск"Все профукали, попрошайки, и опять дай": От Путина требуют ответа о выплатах 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет
18:04 12-08-2020
БердскПлелись по грязи 5 км в лесу ради раскопки 6 погибших бойцов под дождем «кондоровцы» из Бердска 1
17:55 12-08-2020
Плелись по грязи 5 км в лесу ради раскопки 6 погибших бойцов под дождем «кондоровцы» из Бердска
Занятия начнутся в очном формате в российских школах с 1 сентября, заявил министр Кравцов
17:45 12-08-2020
Занятия начнутся в очном формате в российских школах с 1 сентября, заявил министр Кравцов