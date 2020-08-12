Огонь на поражение открыла против митингующих милиция в Белоруссии

Есть раненые. Массовые акции протеста в Белоруссии устраивают противники Александра Лукашенко, который уже 26 лет руководит страной и снова переизбрался.

Против участников массовых беспорядков в Белоруссии возбудили дела

МВД Белоруссии подтверждает ранение одного из "напавших" на ОМОН в Бресте, заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

"В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен",- написала Чемоданова в Telegram-канале.

Накануне в центре Бреста произошли столкновения протестующих с ОМОНом.



Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.

Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.