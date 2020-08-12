В полиции Бердска установили личность погибшей под КамАЗом жертвы
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В полиции Бердска установили личность погибшей под КамАЗом жертвы

6:27:108/12/2020
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Ею оказалась 17-летняя девушка.

Как сообщал сайт «Свидетель» ранее, страшное ДТП произошло на около 11 утра, сегодня, 12 августа на перекрёстке улиц Советская и Первомайская. КамАЗ-самосвал, осуществляя левый поворот с Советской на Первомайскую, сбил женщину-пешехода, попавшую в «слепую зону» большегруза и, по словам очевидцев, буквально переехав её. Медики «скорой» оказались бессильны. Женщина скончалась на месте происшествия.

— Сегодня в 10.40 57-летний водитель автомобиля КамАЗ, следовавший по улице Советская города Бердска со стороны улицы Ушакова с левым поворотом на улицу Первомайскую, напротив дома 38 по улице Первомайской совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода, — прокомментировали страшный инцидент в МВД России оп Новосибирской области. — В результате происшествия погибла женщина, которой на вид 40 лет (личность устанавливается). На месте аварии работают полицейские, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Позже сайту «Свидетель» стало известно от источника, близкого к расследованию смертельного ДТП, что погибшей под колёсами большегруза женщине было всего-ничего 17 лет. А по неофициальным данным, погибшая бердчанка закончила школу с золотой медалью.

Расследованием причин её смерти теперь занимаются следователи отдела МВД по Бердску.

— За семь месяцев 2020 года на дорогах города Бердска в дорожно-транспортных происшествиях получили травмы различной степени тяжести 13 пешеходов, один из них скончался, — сообщает в связи с произошедшей трагедией сайту «Свидетель» Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по НСО.

Большинство пострадавших стали участниками ДТП при переходе улиц вне зоны пешеходного перехода.

Источник: svidetel24.info

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