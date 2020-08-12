В полиции Бердска установили личность погибшей под КамАЗом жертвы

Ею оказалась 17-летняя девушка. Как сообщал сайт «Свидетель» ранее, страшное ДТП произошло на около 11 утра, сегодня, 12 августа на перекрёстке улиц Советская и Первомайская. КамАЗ-самосвал, осуществляя левый поворот с Советской на Первомайскую, сбил женщину-пешехода, попавшую в «слепую зону» большегруза и, по словам очевидцев, буквально переехав её. Медики «скорой» оказались бессильны. Женщина скончалась на месте происшествия. — Сегодня в 10.40 57-летний водитель автомобиля КамАЗ, следовавший по улице Советская города Бердска со стороны улицы Ушакова с левым поворотом на улицу Первомайскую, напротив дома 38 по улице Первомайской совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода, — прокомментировали страшный инцидент в МВД России оп Новосибирской области. — В результате происшествия погибла женщина, которой на вид 40 лет (личность устанавливается). На месте аварии работают полицейские, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Позже сайту «Свидетель» стало известно от источника, близкого к расследованию смертельного ДТП, что погибшей под колёсами большегруза женщине было всего-ничего 17 лет. А по неофициальным данным, погибшая бердчанка закончила школу с золотой медалью. Расследованием причин её смерти теперь занимаются следователи отдела МВД по Бердску. — За семь месяцев 2020 года на дорогах города Бердска в дорожно-транспортных происшествиях получили травмы различной степени тяжести 13 пешеходов, один из них скончался, — сообщает в связи с произошедшей трагедией сайту «Свидетель» Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по НСО. Большинство пострадавших стали участниками ДТП при переходе улиц вне зоны пешеходного перехода.
Ею оказалась 17-летняя девушка.
Как сообщал сайт «Свидетель» ранее, страшное ДТП произошло на около 11 утра, сегодня, 12 августа на перекрёстке улиц Советская и Первомайская. КамАЗ-самосвал, осуществляя левый поворот с Советской на Первомайскую, сбил женщину-пешехода, попавшую в «слепую зону» большегруза и, по словам очевидцев, буквально переехав её. Медики «скорой» оказались бессильны. Женщина скончалась на месте происшествия.
— Сегодня в 10.40 57-летний водитель автомобиля КамАЗ, следовавший по улице Советская города Бердска со стороны улицы Ушакова с левым поворотом на улицу Первомайскую, напротив дома 38 по улице Первомайской совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода, — прокомментировали страшный инцидент в МВД России оп Новосибирской области. — В результате происшествия погибла женщина, которой на вид 40 лет (личность устанавливается). На месте аварии работают полицейские, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Позже сайту «Свидетель» стало известно от источника, близкого к расследованию смертельного ДТП, что погибшей под колёсами большегруза женщине было всего-ничего 17 лет. А по неофициальным данным, погибшая бердчанка закончила школу с золотой медалью.
Расследованием причин её смерти теперь занимаются следователи отдела МВД по Бердску.
— За семь месяцев 2020 года на дорогах города Бердска в дорожно-транспортных происшествиях получили травмы различной степени тяжести 13 пешеходов, один из них скончался, — сообщает в связи с произошедшей трагедией сайту «Свидетель» Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по НСО.
Большинство пострадавших стали участниками ДТП при переходе улиц вне зоны пешеходного перехода.