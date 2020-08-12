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Вы уволены! В каких отраслях больше шансов потерять работу?

18:55 12.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В число планируемых к увольнению граждан попадают не только те, кто теряют работу в связи с сокращением штата или ликвидацией должности, но и попавшие под переименование.

Вы уволены! В каких отраслях больше шансов потерять работу?
Минтруд назвал сферы с наибольшей угрозой увольнения

Сферы торговли, услуг, бытового обслуживания, а также транспортная отрасль наиболее подвержены угрозе сокращения сотрудников. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РФ.

Согласно данным издания, наибольшая угроза увольнения грозит сотрудникам сферы торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сферы услуг и транспортной отрасли. Логистика, консалтинг, металлургия, химическая и топливная промышленность, напротив, демонстрируют минимальное количество сокращений.

В министерстве отметили, что число предполагаемых к увольнению сотрудников занимает 0,4% от всех работающих граждан, что составляет около 217 тыс. трудоустроенных россиян. В ведомстве пояснили, что в число планируемых к увольнению граждан попадают не только те, кто теряют работу в связи с сокращением штата или ликвидацией должности, но и те, кто попадает под технические сокращения (например, когда переименование отдела ведет к "увольнению" сотрудников отдела с прежним названием).

При этом годом ранее под риском увольнения было вчетверо больше людей - 1,6% от числа всех работающих граждан. Но значительное число из них попадало под технические сокращения.

Рынок труда в России постепенно выходит из состояния кризиса, добавили в Минтруде. По данным ведомства, в июле количество принятых на работу впервые с начала пандемии превысило число уволенных россиян.

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