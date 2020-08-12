Какой доход должны иметь малоимущие семьи, чтобы получать выплаты на детей до 3 лет в Новосибирской области?

Родители могут подать заявление на установление выплат в размере 12 037 рублей в центры соцподдержки могут в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

В рамках нацпроекта «Демография» в регионе более 30 тысяч семей с детьми до трех лет получают ежемесячные выплаты

В рамках национального проекта «Демография» пособия в размере регионального прожиточного минимума на ребенка начисляются семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека, т.е. ниже 24972 рублей.

Выплаты на первого ребенка получают более 18 тысяч семей, проживающих на территории Новосибирской области. Пособие назначается сроком на год. В случае необходимости продления выплаты в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года пособие на первого ребенка пролонгируется автоматически. Размер выплаты – 12037 рублей в месяц.

В текущем году продлен выплатной период: ранее семьи получали ежемесячные выплаты до достижения ребенком 1,5 лет, с 2020 года – до 3 лет. Пересмотрены и критерии нуждаемости: с 2020 году выплаты положены семьям, где на одного человека приходится менее 2 прожиточных минимумов. В Новосибирской области это – 24972 рубля.

Получателями ежемесячных выплат на третьего и последующих детей являются более 19 тысяч семей Новосибирской области.

Напомним, что родители могут подать заявление на установление выплат в центры социальной поддержки могут в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. При обращении семьи за выплатой в первые шесть месяцев после рождения ребенка, выплата устанавливается с даты его рождения, то родители получают выплаты в том числе и за месяцы до обращения. Если же обращение за выплатой последовало по истечению 6 месяцев с момента рождения ребенка, выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области 8-800-100-0082. Адреса центров социальной поддержки населения опубликованы на сайте министерства.

Для справки

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