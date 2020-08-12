Бани открылись: Какие ограничения сохранили для посетителей саун в Новосибирской области

Социальная дистанция и антисептики ждут посетителей бань и саун в Новосибирской области

Обработка зоны отдыха после каждого клиента, социальная дистанция, температурный контроль, антисептики, особая система вентиляции и специальные требования к меню – таковы условия для возобновляющих работу бань и предприятий общественного питания. Обслуживание посетителей с соблюдением санитарных норм во вновь открывшихся объектах в областном центре 12 августа проконтролировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

«В соответствии с постановлением Губернатора в Новосибирской области возобновляют работу банные комплексы, предприятия общественного питания, бассейны. К этому мы шли несколько месяцев, обсуждали и с собственниками предприятий сферы услуг, и с Роспотребнадзором все вопросы, направленные на открытие объектов и обеспечение в них безопасности в период распространения коронавируса. Решение можно назвать долгожданным особенно для пострадавших отраслей экономики. Многие из таких предприятий воспользовались мерами господдержки для сохранения сотрудников. Следующий этап снятия ограничений будет напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе», – подчеркнул Андрей Гончаров.

Министр рассказал, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в возобновивших работу банях и саунах перед их открытием должна проводиться генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, а также влажная уборка каждые два часа, уборка и дезинфекция в зоне отдыха после каждого клиента, проветривание помещений. Посещение бани, сауны должно быть организовано из расчета 1,5 кв. м в зоне отдыха на одного посетителя, посетителей ждут социальное дистанцирование, антисептики и температурный контроль. Ряд мер предусмотрен и для сотрудников.

При этом, в банях и саунах приняты меры для предотвращения возникновения очередей из посетителей внутри, запрещено употребление гостями принесенных продуктов, налажено проветривание помещений. С соблюдением этих и других санитарных требований 12 августа ознакомился Андрей Гончаров в банном предприятии «Федоровские бани» в областном центре. Он положительно оценил принятые меры и отметил, что их соблюдение будет контролироваться в ходе выездных проверок. Как сообщили представители организации, сохранить штат помогла господдержка – налоговые выплаты на зарплаты сотрудникам и льготные кредиты в кредитных организациях.

Для справки:

Напомним, что поэтапное снятие ограничений в условиях распространения коронавирусной инфекции на территории региона проводится в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора с учетом региональной эпидемиологической обстановки. Так, в Новосибирской области с 11 апреля работает практически вся сфера услуг – парикмахерские, салоны красоты, химчистки, автосервисы, ремонтные мастерские и т.д. С 11 июня полностью возобновили работу розничные рынки. С 8 июня разрешена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров с отдельным уличным входом и с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров. С 22 июня разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом вне зависимости от их торговой площади. С 13 июля возобновлена работа всех объектов торговли непродовольственными товарами.