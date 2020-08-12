12.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

«Мне стыдно его носить»: Отказался от ордена из рук Лукашенко дирижер Спиваков

19:42 12.08.2020 Фото: Кремлин.ру
0

Знаменитый музыкант назвал правление Лукашенко в Белоруссии "черной силой", которая унижает и даже калечит людей. Орден Франциска Скорины за особые заслуги он получил в 2014 году.

«Мне стыдно его носить»: Отказался от ордена из рук Лукашенко дирижер Спиваков
Владимир Спиваков — художественный руководитель и главный дирижер оркестра «Виртуозы Москвы»

Дирижер Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, которым его наградил президент Беларуси Александр Лукашенко в 2014 году. Об этом он заявил в открытом письме, передает Дождь.

«Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша „черная“ сила — это ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что „плачущие утешатся“? Так и будет!», — написал Спиваков.

Он напомнил, что орден ему вручили в 2014 за «особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности», а также в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.

«Видимо, в то время, эти понятия еще были вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с вами, правителем создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией», — отметил Спиваков.

Спиваков — художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Также он основал Международный Благотворительный Фонд Владимира Спивакова, который помогает детям, одаренным в музыке и изобразительном искусстве.

В 2014 году Лукашенко наградил его Орденом Франциска Скорины «за значительный личный вклад в развитие и популяризацию классического искусства, большие заслуги в укреплении культурных связей между Российской Федерацией и Республикой Беларусь».

Массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. Александр Лукашенко победил, набрав более 80% голосов. Протестующие требуют аннулировать результаты, поскольку считают, что победа действующего президента была сфальсифицирована.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что не так в Белоруссии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отменили школьные линейки 1 сентября в Новосибирске
21:20 12-08-2020
Отменили школьные линейки 1 сентября в Новосибирске
Пакет с головой от женского трупа: Что еще нашли у доцента-расчленителя Соколова
21:02 12-08-2020
Пакет с головой от женского трупа: Что еще нашли у доцента-расчленителя Соколова
Врач заразил коронавирусом 181 человека. Суд наказал его штрафом в 25 тыс. рублей 1
20:49 12-08-2020
Врач заразил коронавирусом 181 человека. Суд наказал его штрафом в 25 тыс. рублей
Поела грибов и умерла 6-летняя девочка. Их собрал ее отец
20:41 12-08-2020
Поела грибов и умерла 6-летняя девочка. Их собрал ее отец
Поручения Путина не выполнили 27 губернаторов. Список фамилий 1
20:28 12-08-2020
Поручения Путина не выполнили 27 губернаторов. Список фамилий
Шокирующее признание сына Ефремова: его домогался гомосексуалист в детстве 1
20:13 12-08-2020
Шокирующее признание сына Ефремова: его домогался гомосексуалист в детстве
Открывает небо для российских самолетов Казахстан с 17 августа
20:03 12-08-2020
Открывает небо для российских самолетов Казахстан с 17 августа
Незаконно приватизировали и продали 7 служебных квартир на 20 млн рублей в научном центре Новосибирска
19:54 12-08-2020
Незаконно приватизировали и продали 7 служебных квартир на 20 млн рублей в научном центре Новосибирска
«Мне стыдно его носить»: Отказался от ордена из рук Лукашенко дирижер Спиваков
19:42 12-08-2020
«Мне стыдно его носить»: Отказался от ордена из рук Лукашенко дирижер Спиваков
Бани открылись: Какие ограничения сохранили для посетителей саун в Новосибирской области
19:27 12-08-2020
Бани открылись: Какие ограничения сохранили для посетителей саун в Новосибирской области