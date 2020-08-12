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Незаконно приватизировали и продали 7 служебных квартир на 20 млн рублей в научном центре Новосибирска

19:54 12.08.2020 Фото: pixabay.com
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Прокуратура полагает, что бывший руководитель ЖКХ ННЦ, злоупотребляя своими полномочиями, решил предоставить по договорам социального и служебного найма находящихся на балансе предприятия квартиры себе и своим подчиненным.

Незаконно приватизировали и продали 7 служебных квартир на 20 млн рублей в научном центре Новосибирска
Дело о злоупотреблении с квартирами направлено в суд

Прокуратурой города Новосибирска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшем причинение государству ущерба на сумму более 20 млн рублей. Об этом 12 августа сообщили в облпрокуратуре.

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора Федерального государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, в период 2012-2014 гг. обвиняемый, злоупотребляя своими полномочиями, принял незаконные решения о предоставлении по договорам социального и служебного найма находящихся на балансе предприятия квартир себе и некоторым из своих подчиненных работников. Впоследствии 7 квартир приватизированы и проданы.

Действиями обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 20 млн рублей.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Советский районный суд  Новосибирска для рассмотрения по существу.

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