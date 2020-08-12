Поручения Путина не выполнили 27 губернаторов. Список фамилий

Трое из них проваливают задания президента второй раз за год. Попадание регионов в список аутсайдеров привлечет внимание Москвы к деятельности региональных чиновников, считают эксперты.

Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова нет в "черном списке"

Президент России Владимир Путин сделал замечание в адрес 27 губернаторов. Они не выполнили поручение оперативно подготовить школы к переходу на бесплатное горячее питание для младшеклассников. Трое из губернаторов уже не в первый раз за 2020 год срывает важнейшие поручения Путина.

Во время январского послания Федеральному собранию президент Путин дал поручение ввести бесплатное горячее питание в российских школах для учеников 1-4 классов. При участии федерального бюджета технически готовые школы должны были начать работать по-новому с 1 сентября 2020 года. Крайним сроком был назван 2023 год. 11 августа Владимир Путин вернулся к этой теме на совещании с правительством.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство собирается выделить на организацию питания школьников 22 млрд рублей. Однако в 2020 году получат субсидию только 58 регионов. «В оставшихся субъектах Российской Федерации требование о полной готовности всех школ не выполнено, и, соответственно, средства им пока выделяться не могут», — объявил Мишустин.

Мишустин добавил, что больше 75% школ таких регионов соответствуют нормам, поэтому предложил точечно выделять им средства: «Наверное, несправедливо наказывать одни школы за то, что другие в их регионе оказались не готовы». Владимир Путин согласился с идеей, но его возмутили озвученная статистика по способности школ кормить детей горячими обедами.

«Вроде бы 75 процентов — это много. Но хочу сказать, что 25 процентов неготовых школ — вот это много. Вот это много.

И я хочу знать, когда все российские школы готовы будут к этой полноценной работе, к обеспечению горячим питанием всех учеников младших классов. Для этого прошу и правительство — прежде всего [министр просвещения] Сергей Сергеевич [Кравцов], к вам обращаюсь сейчас, — руководителей регионов Российской Федерации, администрацию, полпредов в регионах провести анализ того, что, где происходит, как и когда эта проблема будет окончательно закрыта», — заявил президент Путин.

URA.RU удалось выяснить, какие регионы оказались не готовы к выполнению поручения Путина. Источник агентства в правительстве РФ поделился полным списком субъектов:

Алтайский край — губернатор Виктор Томеннко

Архангельская область — губернатор Александр Цыбульский

Астраханская область — губернатор Игорь Бабушкин

Воронежская область — губернатор Александр Гусев



Москва — мэр Сергей СобянинИркутская область — врио губернатора Игорь КобзевКабардино-Балкария— глава Казбек КококКалининградская область — губернатор Антон АлихановКамчатский край — врио губернатора Владимир СолодовКарачаево-Черкессия — глава Рашид ТемрезовНовгородская область — губернатор Андрей НикитинПсковская область — губернатор Михаил ВедерниковБурятия — глава Алексей ЦыденовДагестан — глава Владимир ВасильевИнгушетия — глава Махмуд-Али КалиматовКалмыкия — глава Бату ХасиковКарелия — глава Артур ПарфенчиковКрым — глава Сергей АксеновСеверная Осетия — глава Вячеслав БитаровРостовская область — губернатор Василий ГолубевРязанская область — губернатор Николай ЛюбимовСаратовская область — губернатор Валерий Радаев.Сахалинская область — губернатор Валерий ЛимаренкоСмоленская область — губернатор Алексей ОстровскийУдмуртия — глава Александр БречаловХабаровский край — врио губернатора Михаил ДегтяревХанты-Мансийский автономный округ — губернатор Наталья КомароваЧечня — глава Рамзан Кадыров.

В распоряжении URA.RU также оказалась справка, подготовленная в июле сотрудниками Роспотребнадзора для Минпросвещения РФ, с детальным описанием ситуации со школьным питанием в ряде регионов. Из нее следует, что в Саратовской области в 19 школьных столовых не хватает посадочных мест для 418 детей. В Хабаровском крае в 80 школах пищеблоки нуждаются в капитальном ремонте (в 12 из них нет необходимых условий для мытья рук). В Архангельской области отсутствуют пищеблоки в 18 школах и не организовано питание для 103 детей. В Дагестане столовых нет в 121 школе, и 15 242 детей обходятся без школьного питания.

Источник URA.RU добавил, что не во всех 27 субъектах ситуация одинаково тревожная. Так, по его словам, Москва могла попасть в список, потому что не заявилась на получение субсидий, так как в них не нуждается. А ХМАО, по словам инсайдера в правительстве округа, попал в «черный список» в статусе «ограниченно готового» региона. «Отдельные замечания по этому вопросу были у Роспотребнадзора, но они устраняются, решение в стадии принятия. Сейчас мы находимся в ожидании распоряжения правительства РФ. Можно лишь точно сказать, что заявку регион, конечно же, подавал», — заключил местный собеседник агентства.

Причиной, по которой школы оказались не готовы к переходу на бесплатное горячее питание, руководитель АНО «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов называет нерасторопность чиновников на местах. «Основная проблема в том, что все это лежит на плечах органов управления образованием в регионах, но у них особых компетенций нет. В этом процессе им мог бы помочь Роспотребнадзор, но они считают, что это не их дело». Эксперт считает, что проблема решаема, ведь из всего числа российских школ (41 тысяча) полностью отсутствуют пищеблоки только в 462: «К примеру, можно отпускать детей завтракать или обедать домой и предоставлять их семьям средства на продуктовые наборы. Еще один способ — подвоз горячего питания. Существует практика, когда еда привозится в термосах и раздается детям».

Политолог Дмитрий Солонников считает, что попадание регионов в список аутсайдеров привлечет внимание федерального центра к деятельности региональных чиновников. Руководство страны будет точечно разбираться в причинах неготовности школ «ведь где-то из-за нехватки средств лучше заплатить зарплаты учителям, чем отремонтировать столовую». Но в случае, если будут выявлены недоработки местных властей, проверки могут привести к кадровым решениям, согласился Солонников.

В списке из 27 регионов есть три, которые уже срывали поручения президента в этом году, когда срывали сроки по выплатам премий врачам и медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами: Псковская область, Дагестан и Северная Осетия. Солонников считает, что к этим территориям будет особый подход: «Дело в том, что [губернатор Псковской области] Ведерников не так давно был назначен и остается на хорошем счету. А в регионах Северного Кавказа жизнь построена совершенно по-другому, странно сравнивать их готовность с разными городами-миллионниками».