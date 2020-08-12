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Поела грибов и умерла 6-летняя девочка. Их собрал ее отец

20:41 12.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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После ужина с грибами, который приготовил отец, Всем членам семьи стало плохо. Мужчина и его сын находятся в тяжелом состоянии. Трагедия произошла в Башкирии.

Поела грибов и умерла 6 летняя девочка. Их собрал ее отец
В Башкирии шестилетняя девочка умерла, поев собранные отцом грибы

В Башкирии шестилетняя девочка умерла, попробовав собранные отцом грибы. Трагедия случилась в деревне Даутово.

Как выяснил Лайф, местный житель собрал грибы на окраине населённого пункта. Не разобравшись, безопасны ли они, мужчина приготовил ужин. Поел сам и накормил детей. Ночью мужчину и его сына госпитализировали в тяжёлом состоянии с острым отравлением. Дочь мужчины умерла до приезда скорой.

Позже удалось выяснить, что мать детей скончалась в мае этого года. Семья переехала в деревню Даутово относительно недавно, знакомых там у них было мало.

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