Пакет с головой от женского трупа: Что еще нашли у доцента-расчленителя Соколова

При обыске изъяли обрез ружья Тульского оружейного завода, 10 коробок с патронами, два ножа и топор длиной 45 см. А еще бутылку дорогого французского коньяка Hennessy.

В суде по делу историка Соколова оглашаются материалы дела

В суде по делу историка Олега Соколова, который признался в том, что он убил и расчленил свою молодую сожительницу, огласили протоколы обысков, проведенных в его квартире, передает корреспондент «ПД».

В среду, 12 августа, состоялось очередное заседание суда по делу Соколова. Напомним, по версии следствия, историк Олег Соколов в ночь на 8 ноября 2019 года во время ссоры выстрелил из обреза охотничьего карабина в голову своей сожительнице – 24-летней аспирантке СПбГУ Анастасии Ещенко. Затем Соколов расчленил тело жертвы и стал выбрасывать его части в Мойку возле своего дома. В процессе избавления от тела Соколов много пил.

На заседание в среду не явился никто из свидетелей. Государственный обвинитель оглашала материалы дела, среди которых было решение комиссии по этике СПбГУ после инцидента во время лекции Соколова, показания профессиональных историков, которые уничижительно отзывались о научном оппоненте подсудимого, а также протоколы обысков, проведенных в квартире, где произошло убийство.

Сам Соколов и его защитник Сергей Лукьянов неоднократно перебивали чтение прокурора, замечая, что она пропускает некоторые части оглашаемых документов, например, должности опрошенных или эмоциональные пространные рассуждения.

Ближе к концу заседания началось чтение протоколов обыска, который проводился в квартире Соколова на набережной Мойки, 82, в день, когда его выловили из воды вместе с рюкзаком, в котором лежали отчлененные руки молодой сожительницы историка. Тишина в зале стояла такая, что даже на онлайн-трансляции было слышно, как скрипят кресла под участниками процесса.

Итак, следственная группа приходит к квартире. Она закрыта на все замки. Изъятыми из вещей Соколова ключами участники следственной группы открывают дверь и проходят внутрь. По правой стороне — комната №1, затем ванная, коридор, туалет. По левой стороне коридор, комната №2, затем комната №3, за которой проход на кухню. Прокурор продолжает: на рабочем столе в комнате №1 обнаружены и изъяты два мобильных телефона, системный блок, два ноутбука. Техника упаковывается и опечатывается.

«В комнате №3 обнаружен пакет IKEA, в котором находится черный пакет, обмотанный лентой, в котором находится голова человека», - огласила прокурор.

Со стола комнаты №3 обнаружены и изъяты удостоверение, студенческий билет СПбГУ на имя Анастасии Ещенко, альбом с фотографиями. Из комнаты №1 изымается свидетельство на французском языке, Орден Почетного легиона.

Позже в тот же день проводится новый обыск. Посередине комнаты обнаружена голова трупа, читала прокурор.

«Голова завернута в пакет, который обмотан липкой лентой. Пакет открывается ножницами, из него извлекается голова женщины, обернутая в полиэтиленовый пакет, на ней следы крови. Волосы темного коричневого цвета около 25-30 сантиметров, голова обмотана еще на 4-5 оборотов лентой, еще следы крови», - огласила прокурор.

Далее в протоколе идет описание страшной находки.

В одной из комнат следственная группа находит пакет с полотенцем, насквозь пропитанным кровью. В шкафу - обрез ружья Тульского оружейного завода. Соколов даже забыл извлечь из него отстрелянную гильзу. Там же 10 коробок с патронами.

Еще три гильзы находят в квартире вместе с перепачканным кровью мотком скотча, женской футболкой и крестиком. А еще два ножа и топор длиной 45 сантиметров. А еще бутылку дорогого французского коньяка Hennessy.

И здесь по ходу чтения адвокат Лукьянов удостоился замечания судьи: «Вы перебиваете каждый раз, защитник». На что Лукьянов отвечает, что не перебивает, а просит огласить протокол полностью. На это судья ему вновь отвечает, что при необходимости по его просьбе в суде будут заново оглашены любые материалы дела.

«Это новая веха в истории отечественного правосудия, что 16 томов, которые оглашает сторона обвинения, мы будем заново зачитывать со стороной защиты», - сказал адвокат Лукьянов.

И получил ответ: «Будем заново, если считаете, что неправильно оглашены».

Следующее заседание состоится 9 сентября.