Отменили школьные линейки 1 сентября в Новосибирске

Мэрия Новосибирска анонсировала порядок проведения первых звонков в школах. Сообщается, что традиционные линейки для школьников будут отменены. Взамен линейкам предлагается встретить 1 сентября в классах, формат мероприятии будут определять учебные заведения.
Школы Новосибирска в последнюю неделю августа обязаны предоставить всю соответствующую информацию в Роспотребнадзор. Классам выделят индивидуальные кабинеты для проведения Дня знаний, кроме того, будут предоставлены кабинеты, в которых будут осуществляться занятия. Исключением станут уроки изобразительного искусства, трудового обучения, физкультуры, химии, физики и информатики.
Школы Новосибирска также будут использовать модель удаленного обучения. По два раза в неделю старшеклассники будут обучаться на дому, сообщил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев. По его словам, для всех 203 школ будет создана дорожная карта.
Ученики младших классов пять дней в неделю будут заниматься в школе, шестой день проведут в дистанционном формате.