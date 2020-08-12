Отменили школьные линейки 1 сентября в Новосибирске

Новосибирские школы с начала учебного года будут использовать модель удаленного обучения. По два раза в неделю старшеклассники станут обучаться на дому.

Начало учебного года 2020 начнется без традиционных линеек

Мэрия Новосибирска анонсировала порядок проведения первых звонков в школах. Сообщается, что традиционные линейки для школьников будут отменены. Взамен линейкам предлагается встретить 1 сентября в классах, формат мероприятии будут определять учебные заведения.

Школы Новосибирска в последнюю неделю августа обязаны предоставить всю соответствующую информацию в Роспотребнадзор. Классам выделят индивидуальные кабинеты для проведения Дня знаний, кроме того, будут предоставлены кабинеты, в которых будут осуществляться занятия. Исключением станут уроки изобразительного искусства, трудового обучения, физкультуры, химии, физики и информатики.

Школы Новосибирска также будут использовать модель удаленного обучения. По два раза в неделю старшеклассники будут обучаться на дому, сообщил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев. По его словам, для всех 203 школ будет создана дорожная карта.

Ученики младших классов пять дней в неделю будут заниматься в школе, шестой день проведут в дистанционном формате.